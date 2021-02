HBO estrena 'Allen v. Farrow', la docuserie sobre las acusaciones de abuso sexual contra Woody Allen

HBO estrenará a finales de este mismo mes 'Allen v. Farrow', una serie documental que profundizará en una de las polémicas que más han polarizado la opinión pública: las acusaciones de abuso sexual que Dylan Farrow lanzó hace más de dos décadas sobre su padre adoptivo Woody Allen. La miniserie, que estará compuesta de cuatro episodios, llegará a HBO España el próximo 22 de febrero.

Sus directores, Kirby Dick y Amy Ziering, responsables de documentales como "La guerra invisible", "The Hunting Ground" y "Contra el silencio: on the record" que denuncian los abusos sexuales en el ejército, la universidad y la industria musical, han buceado en cientos de horas de grabaciones caseras, documentos judiciales, pruebas policiales y cintas de audio inéditas para intentar poner algo de luz en la polémica y tratar temas como los abusos en el ámbito familiar y el incesto.

'Allen v. Farrow' se vertebrará en torno a la acusación de abuso sexual contra Allen por parte de su hija Dylan, que por aquel entonces tenía siete años, el posterior juicio por la custodia, la relación de Allen con la hija adoptiva de Farrow, Soon-Yi, y las consecuencias del trauma en la familia en los años posteriores. Además, pondrá su foco en la relación personal y profesional de Allen y Farrow, que mantuvieron una relación durante doce años y realizaron trece películas juntos.

El documental incluirá entrevistas exclusivas y en profundidad con Mia Farrow, Dylan Farrow y Ronan Farrow, así como de Carly Simon, una amiga de la familia, el fiscal Frank Maco, familiares, investigadores, expertos y demás testigos presenciales. Sin embargo, la miniserie no se quedará ahí ya que también incluirá un análisis profundo del trabajo de Allen como cineasta y examinará si este tipo de revelaciones públicas sobre un artista pueden reconfigurar su obra artística.

El proyecto, que ha sido realizado en secreto, recuerda sin duda a otra serie documental de HBO, la polémica 'Leaving Neverland', que trató las acusaciones de pedofilia que pesaron sobre el cantante Michael Jackson, que también fue rodada en secreto y sólo se supo de él cuando fue presentado en Sundance justo unos días antes de su estreno oficial en HBO en marzo de 2019.

What you think you know is just the tip of the iceberg.#AllenVFarrow, a four-part original documentary series from award-winning investigative filmmakers Kirby Dick & Amy Ziering and Amy Herdy, premieres February 21 on @hbomax. pic.twitter.com/vUBKdkYRVr