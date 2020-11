HBO da luz verde oficialmente a la serie de "The Last of Us"

La serie de "The Last of Us" ha convencido a los ejecutivos de HBO. Tras anunciarse su desarrollo a comienzos del pasado mes de marzo, la adaptación encabezada por Craig Mazin, creador de 'Chernobyl', y Neil Druckmann, director creativo del videojuego original, finalmente ha recibido luz verde por parte de la cadena estadounidense, oficializando el arranque de su producción.

Ellie trata de salvar a Joel en "The Last of Us"

Como apunta Deadline, el proyecto corre a cargo de Sony Pictures Television en colaboración con PlayStation Productions, Word Games y Naughty Dog, mientras que en la producción ejecutiva Mazin y Druckmann compartirán sus labores con Carolyn Strauss, la exmandataria de HBO que en su momento encargó títulos como 'Los Soprano', y que más adelante sacó adelante 'Juego de Tronos'.

En este nuevo proyecto se adaptará el primer videojuego de la franquicia "The Last of Us", que este mismo lanzó una aclamada secuela. Por lo tanto, la serie nos trasladará a dentro de veinte años, en un momento en el que la humanidad se ha visto devastada por un virus. Ante ese oscuro horizonte emerge de repente una luz en la forma de Ellie, una adolescente que puede ser la esperanza que todo el mundo había dado por perdida, y que unirá fuerzas con el traumado Joel para cruzar Estados Unidos y alcanzar su destino.

Petición popular

El encargo de la serie no ha servido para desvelar el número de episodios con el que contará la primera temporada. Tampoco se han dado pistas sobre el elenco que encabezará el proyecto, aunque Druckmann ya ha pedido la opinión de los fans a través de Twitter. "¿Tenéis alguna idea para el casting? No hemos escuchado nada," bromea el creativo, que durante los últimos meses ha recibido numerosas sugerencias acerca de quienes deben interpretar a Ellie y Joel. No obstante, tendremos que esperar un poco más para conocer al reparto protagonista.