HBO Max acota la ventana de estreno de "Barbie" tras arrasar en taquilla

Por Alejandro Rodera |

El triunfo de "Barbie" es innegable. En apenas dos semanas, la cinta protagonizada por Margot Robbie ha rebasado los 800 millones de dólares de recaudación en todo el mundo y tiene a tiro una cifra tan imponente y simbólica como los 1.000 millones, que este año tan solo ha sido superada por "Super Mario Bros.: La película". A la espera de que se cruce esa marca, desde Warner Bros. Discovery ya se han delimitado los plazos con respecto a sus ventanas de distribución, lo cual se traduce en una fecha aproximada de llegada Max (y a HBO Max en España).

Ryan Gosling y Margot Robbie en "Barbie"

"Realmente confiamos en las ventanas cinematográficas, dejar que se agoten... Después,", ha declarado David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, en la reunión del balance financiero del segundo trimestre del año, según recoge Deadline. Así pues,en las salas de cine antes de saltar al alquiler en streaming, para después, en última instancia, ponerse a disposición de los suscriptores de Max sin coste adicional.

"Cuando llegue a Max, tendrá un buen impacto en otoño", ha aclarado Zaslav, acotando la estación del año en la que desembarcará el filme al servicio de streaming. A juzgar por esas palabras, lo más probable es que "Barbie" no llegue a Max y HBO Max hasta la recta final del año. Hasta entonces, la obra de Greta Gerwig seguirá rindiendo en taquilla con un poderío pocas veces visto desde el estallido de la pandemia de coronavirus.

El futuro de la muñeca

Con esas cifras bajo el brazo, la propiedad intelectual de Mattel ha dado las excusas suficientes para que sus dueños empiecen a moldear una prolífica franquicia. "Aún no hemos anunciado nada, y quizá es demasiado pronto para hablar de secuelas, pero obviamente, con el éxito de la película, hay más oportunidades", aseguraba recientemente el CEO de Mattel, Ynon Kreiz, sin llegar a concretar esos planes, pero invitando a pensar a lo grande: "Operamos en una industria en la que todo el mundo busca estos momentos en los que las marcas se convierten en eventos culturales. Y pasan, pero no a menudo. Esperamos que la marca siga creciendo, esperamos tener más oportunidades de contenido, y no hablamos solo de películas, sino de televisión y otros ámbitos".