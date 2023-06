'A dos metros bajo tierra' y 'Hermanos de sangre' podrían verse en Netflix tras el acuerdo con Warner

Por Alejandro Rodera |

Por extraño que parezca, HBO está cada vez más cerca de poder verse en Netflix. La cadena estadounidense, que precisamente ha sido el espejo en el que se han intentado mirar, con mayor o menor éxito, plataformas como la propia Netflix o Apple TV+ a la hora de apoyarse en el contenido original, está en proceso de licenciar sus contenidos al servicio rojo. Así lo adelantaba Deadline esta misma semana, asegurando que 'Insecure' sería uno de los títulos incluidos en el acuerdo, cuyas negociaciones todavía están en marcha.

'Hermanos de sangre'

Por tanto, durante esas negociaciones entre ambas partesque Netflix quiere asegurarse. Según adelanta Vulture, entre las series que podrían estar incluidas en el pacto, protagonizada por Dwayne Johnson , y tres producciones tan históricas como ' A dos metros bajo tierra ', que se trata de uno de los grandes hitos de HBO,, los blockbusters bélicos que sacaron adelante junto a Tom Hanks y Steven Spielberg.

Debido a que la negociación todavía está en proceso, es probable que no todos esos títulos acaben entrando en el pack, así como que se incluyan otros que por ahora no han trascendido. Aun así, la lista evidencia que Netflix no se quiere nutrir del fondo de armario de Warner Bros. Discovery, sino que quiere hacerse con los derechos de emisión de algunos sus proyectos más aclamados. En el caso de que el acuerdo se acabe sellando, las series incluidas se verían tanto en Netflix como en Max, ya que no se cedería la licencia de manera exclusiva.

Objetivo: ingresar a toda costa

La motivación detrás de este acuerdo, al menos para Warner, no es otra que exprimir al máximo los ingresos que pueden dar los activos propios para garantizar que el streaming sea un negocio rentable. Sin embargo, no todas las voces autorizadas se han expresado a favor de negociar con Netflix, ya que veteranos de HBO se han mostrado descontentos, llegando a asegurar a Deadline que Warner Bros. Discovery "vendería el mobiliario si pudiera". Al frente de estas operaciones se encuentra el CEO David Zaslav, que ya dio luz verde a que 'True Blood' se pudiera ver en Hulu desde el año pasado y a la marcha de 'Westworld' o 'The Nevers' a servicios gratuitos como Roku o Tubi.