HBO Max prepara una serie de acción real de "Harry Potter"

La franquicia "Harry Potter" se ha marcado como propósito llegar a (aún) más público. El jueves 21 de enero se hacía público que Tom Ascheim se encargará de supervisar la expansión del universo mágico a otros medios, tratando de explotar una de las propiedades intelectual más valiosas de la industria del entretenimiento. Menos de una semana después, The Hollywood Reporter adelanta que uno de los primeros frutos de este proyecto será el desarrollo de una serie de televisión que, de salir adelante, recalará en HBO Max.

"Harry Potter y las Reliquias de la Muerte"

La plataforma de streaming de WarnerMedia tratará de explotar uno de los activos más potentes de la compañía para atraer a más suscriptores. Por ahora, la serie de "Harry Potter" se encuentra en un estado muy embrionario. De hecho, el proyecto ni siquiera cuenta con un guionista concreto asociado, y en estos momentos los ejecutivos de HBO Max están manteniendo reuniones con varios escritores para encontrar el enfoque correcto con el que llevar la franquicia a la pequeña pantalla.

No es de extrañar que la idea de llevar a "Harry Potter" a la pequeña pantalla se haya acabado materializando. El desempeño de la saga en las salas de cine ha llevado a Waner a recaudar cifras multimillonarias y a seguir explotando sus posibilidades con las películas de "Animales Fantásticos". No obstante, pese a la intención de llevar a cabo la serie, lo más probable es que no pueda convivir con sus compañeras de franquicia, ya que actualmente la compañía que sostiene los derechos de emisión de las cintas en Estados Unidos es NBCUniversal. Su acuerdo con Warner estará vigente hasta abril de 2025, aunque HBO Max pudo mostrar las películas durante sus tres primeros meses de vida debido a un acuerdo entre ambas compañías.

"Batman" tendrá serie en HBO Max

"Harry Potter" no es la única franquicia para la que se está preparando una adaptación en HBO Max. El "Batman" de Matt Reeves también prepara un spin-off, cuyas tramas se desenvolverán en torno al Departamento de Policía de Gotham. A pesar de estas intenciones, habrá que esperar hasta el estreno de "The Batman" en la gran pantalla, que está programado para el 4 de marzo de 2022.