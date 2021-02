HBO triplicó el presupuesto de '30 monedas' para dar libertad a Álex de la Iglesia

'30 monedas' es una de las series más ambiciosas que se han hecho en España. Desde el primer episodio, queda claro que la inversión en postproducción está muy por encima de los estándares habituales, y a medida que avanza se va demostrando una vocación por salir de Pedraza y recorrer diferentes enclaves globales. Evidentemente, todo esto tiene un precio, un coste que HBO estuvo más que dispuesta a asumir con tal de que Álex de la Iglesia no viera limitadas sus perspectivas creativas.

Álex de la Iglesia durante el rodaje de '30 monedas'

En una entrevista concedida a Collider, Miguel Ángel Silvestre, que encarna al alcalde Paco en la serie, ha desvelado cómo fueron las negociaciones del director de "El día de la bestia" con la plataforma de WarnerMedia para materializar el proyecto: "Le enseñó los guiones a HBO y le dijeron, '¿Puedes hacer esto por el triple del dinero que estás pidiendo?'".

Como os podéis imaginar, ese tipo de ofertas no predominan en el mundo del entretenimiento. "Eso significa libertad de imaginación. Ellos le dijeron, 'Sí, sí. Hay algunas condiciones, pero ¿podrías?' Y él estaba como, 'Esto es un sueño. Gracias. Os veo en un mes'", prosigue Silvestre, que ha subrayado que estas circunstancias favorables no implicaban que De la Iglesia tuviera carta blanca: "Pusieron muchas condiciones, o eso he escuchado, pero él les respondió, 'Vale, esta es mi oportunidad para hacer lo que siempre he soñado'".

Lo que está por venir

El resultado de esa insólita propuesta ha sido una serie arriesgada y peculiar, a la par que épica e intrigante, que todavía tiene mucho que ofrecer más allá de su primera temporada. A lo largo del tour promocional de '30 monedas', Álex de la Iglesia ya señaló que sus planes pasan por componer un tríptico y que la segunda entrega ya está en desarrollo, aunque no haya sido confirmada oficialmente por HBO.

A la espera de esa renovación, Silvestre se ha mostrado entusiasmado con lo que podría suponer ese regreso: "He escuchado que algunos de los episodios de la próxima temporada son muy especiales. Hay grandes giros. Así que, como siempre, estoy emocionado por trabajar con Álex y HBO. Son un gran equipo, hicieron un trabajo increíble y volvería a hacerlo de nuevo."