'Maestros de la costura': Helen es la primera expulsada de la tercera edición y se enfrenta al jurado

Los doce nuevos aprendices de 'Maestros de la costura' ya han entrado en los talleres de la tercera edición, solo que para uno de ellos la aventura ha sido muy breve. El talent de La 1 arrancó con una prueba en la que tenían que confeccionar una prenda con plumas inspirada en Elio Berhanyer y continuó con la de exteriores viajando a Ourense y trabajar en el taller de Adolfo Domínguez. En la prueba de equipos, ninguno fue el ganador y los jueces decidieron que fueran ambos los que se jugaran la expulsión en la última fase.

Helen, primera expulsada de 'Maestros de la costura'

Marc fue el mejor de la prueba de exteriores por lo que tuvo una ventaja: podía convertir a dos mandriles negros en blancos, lo que significa que podía salvar a dos concursantes de la prueba de eliminación, continuando una semana más en el programa. Salvó a Joshua y a La Brava, sorprendiendo que no se salvara a él mismo, y explicó que no lo había echo porque "estamos aquí para ponernos a prueba".

Habiendo conocido un poco más a los concursantes, los aprendices tuvieron que transformar una colcha en otra prenda para mantenerse dentro del programa. No todos lo hicieron bien como es lógico en una primera entrega. Los nervios y la poca experiencia dentro del formato jugaron varias malas jugadas a algunos concursantes, siendo Helen, la valenciana de 38 años, la que abandonaría el taller.

Expulsión de Helen

Ya cuando estaban jugando los vestidos y Helen enseñó su maniquí, los jueces le dijeron que a la tela no le había sacado ningún partido y que lo que entregaba parecía un saco de patatas. El hueco para la cabeza era pequeño, tenía escalones y los jueces no entendían su trabajo. Aun así, había otros dos concursantes en la cuerda floja: Xiaona y David, por lo que todavía había esperanzas en ese momento.

Sin embargo, cuando dijeron que la primera expulsada era Helen, esta se puso muy seria y dijo: "Lo veo injusto. Este concurso va de coser y rematar. No quiero desprestigiar a nadie pero hay gente que no lo ha hecho y está junto a mí". No quiso seguir, pero Lorenzo Caprile le dijo que no podía tirar la piedra y esconder la mano, por lo que acabó confesando que hablaba de Xiaona. Palomo Spain intervino para decirlo que "a lo mejor no ha rematado, pero ha arriesgado. En algún momento dado te la puedes poner, la tuya no", pero viendo que la eliminada seguía respondiendo algo borde a los jueces, María Escoté quiso rematar la discusión: "Helen, en la universidad, si una prenda no se puede poner, estás suspendido y quien haya estudiado moda te lo puede decir". "Estoy enfadada, bastante", ha acabado diciendo la ya exconcurante a cámara.