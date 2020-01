'Maestros de la costura' abre su tercera edición apostando por la moda sostenible y con un casting resabiado

'Maestros de la costura' ya tiene fecha para abrir de nuevo su taller. El próximo lunes 27 de enero, la tercera edición del talent show de costura llega a las 22:30 a La 1 con nuevas entregas en donde Raquel Sánchez Silva sigue al frente como presentadora y el jurado vuelve a estar conformado por Lorenzo Caprile, Palomo Spain y María Escoté.

El equipo de 'Maestros de la costura' junto a Macarena Rey y Toñi Prieto

En esta ocasión, el programa apuesta por fomentar una moda sostenible, muy acorde a los tiempos que corren de emergencia climática. No solo tendrán que cuidar qué tejidos eligen para cada prueba con el fin de no malgastar telas, sino que crearán a partir de elementos ya no útiles, como una colcha vintage, o de ropa donada. Lo que sí está claro es que el nivel ha subido y prueba de ello es los 13 mil aspirantes que se han presentado al casting y de los cuales solo 12 han logrado su plaza en el taller.

"Ponemos el foco en el uso responsable de los utensilios. La moda es uno de los sectores más contaminantes. Queremos que consuman con criterio", apunta Macarena Rey, CEO de Shine Iberia. Raquel Sánchez Silva sigue al frente del programa, aunque, tal y como ha explicado la propia Rey, "ya no coordina el ritmo en el plató porque los jueces están muy a gusto y eso se nota". La presentadora ha asegurado que "me hace mucha ilusión ser la embajadora, durante el rato de emisión, de la moda española", pues seguirá vistiendo prendas de los modistas más destacados del panorama nacional.

Un casting muy particular

"Con el casting vais a llorar y a reíros", comenta Toñi Prieto, Directora de Entretenimiento de RTVE, sobre los aprendices de la edición. "Los concursantes ya vienen más resabiados porque saben cómo es el programa y eso nos da una alegría extra", señala Palomo Spain. "Nos hemos reído muchísimo, nos han sorprendido y han dado la vuelta por completo a lo que esperábamos al principio". María Escoté se mostraba de acuerdo con esta opinión: "Hemos visto perfiles muy diferentes, más jóvenes y creativos. Eso tan fresco lo hemos disfrutado mucho Palomo y yo, pero Caprile no tanto". "Nos presentaban unos churros diciendo que era algo conceptual", argumentaba Lorenzo Caprile.

Raquel Sánchez Silva en la presentación de la tercera edición de 'Maestros de la costura'

El casting de la tercera edición es muy dispar y vuelve a tener perfiles que sorprenderán a la audiencia. Entre ellos se encuentra un heavy que trabaja como ayudante de modista en un taller de vestidos de novia, una estudiante china de posgrado de Vogue que lleva tres años en España y que mira por ganar dinero con la moda, un skater patronista, una exdeportista de élite y una cocinera de 49 años que está tratando de buscar su nuevo yo.

Los 12 aprendices lucharán por ganar el maniquí de oro, el premio de 50 mil euros en metálico y el curso de formación especializada en Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid. Pero también hay premios para el resto, pues el segundo clasificado se hará con un diploma Vogue de Estilismo y Producción de Moda, el tercero podrá realizar un programa de formación "Inmersión en la Industria de la Moda" y en el patronaje a medida Eometric y el cuarto también tiene la posibilidad de cursar esta misma formación en patronaje.

Además, 'Maestros de la costura' realizará un crossover con 'Prodigios' y 'MasterChef', otros dos formatos de Shine Iberia. Nacho Duato, del talent infantil, participará en una de las pruebas, mientras que Pepe Rodríguez verá cómo los aprendices diseñan los uniformes de El Bohío. Otros de los rostros que estarán en la edición son Adolfo Domínguez, Juan Duyos, Vicky Martín Berrocal, Carolina Adriana Herrera, Arantza Vilas, Ana García-Siñeriz, Massiel, Lola Índigo, Bibiana Fernández y Lovely Pepa.