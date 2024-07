'HIT' y TVE: De una historia de amor hechas la una para la otra, al olvido y decir adiós por la puerta de atrás

Por Sergio Navarro |

¡Qué lástima da cuando un formato que tanto gusta, que es tan necesario y que recibe tan buenas críticas no recibe el apoyo necesario por parte de la cadena o de la plataforma! Es algo que ocurre en ocasiones y no podemos echarnos las manos a la cabeza cuando se repite, pero no deja de dar pena. El último caso es el de 'HIT', una serie tan alabada por la crítica y el público, que por fin va a estrenar su tercera temporada, pero de una manera algo cuestionable.

'HIT 1'

Una acogida muy aplaudida

. Lo primero que pensamos al ver que ya tiene fecha es "qué alegría que por fin ya vuelve después de casi tres años"; cuando reaccionamos en qué momento lo hace, lo que nos viene a la mente es "jo, qué pena que la lancen en verano, en la época de menor consumo"; pero el remate final llega al ver el horario: ¡A las 23:55! Apaga y vámonos.

En septiembre de 2020 se estrenó la primera temporada y tuvo una acogida brutal, superando los 1,5 millones de espectadores de media a lo largo de sus 10 capítulos. Pero la audiencia no era lo más importante, sino que lo que la gente aplaudía era la importancia de sus temas, poniendo en valor que TVE apostara por una serie como esta. Los problemas sociales estaban sobre la mesa y encima contados de una manera magistral mezclando el entretenimiento con la didáctica.

La confianza que tenía la cadena en este formato hizo que no se quedara únicamente con un capítulo cada noche de emisión, sino que a continuación hubiera un debate en el que tratar los distintos temas que acabábamos de ver en el episodio. Así llegaba '¿Quién educa a quién?', presentado por Mamen Asencio, acompañada de expertos, profesores, alumnos, padres, madres, e incluso actores y actrices de la serie.

Continúo con grandes alabanzas

TVE hizo genial en no dudar al renovarla por una segunda temporada. Era arriesgada la decisión de cambiar el universo de la serie y, prácticamente, todos los personajes a excepción del de Daniel Grao, pero aun así siguió entusiasmando a los espectadores y no dejaban de seguir recibiendo aplausos por seguir adelante con esta ficción. La audiencia bajó, aunque seguía por encima del millón de espectadores con esta temporada lanzada en octubre de 2021.

'HIT 2'

Eso sí, el debate posterior ya quedó eliminado completamente, y apostaron por una única entrega, a continuación del primer capítulo de la T2, de 'Generación HIT'. Se trataba de un especial presentado por Inés Hernand en que se hablaba de todos los problemas que trataría esta segunda temporada. Hubo que esperar hasta abril de 2022 cuando se confirmaría una nueva renovación por una tercera, algo que fue recibido por todos los fans con mucha ilusión.

¿Y qué pasó después?

Ese mismo verano fue el rodaje y todo apuntaba a que ese otoño o principios de 2023 verían la luz. Pero no. Fueron pasando los meses, y nada. Más meses. Y nada. Había quedado en el olvido por completo, al menos para TVE, porque los espectadores sí que nos acordábamos de ella y queríamos más. Fue su creador, Joaquín Oristrell, quien rompió el silencio publicando en redes sociales: "¡'HIT' no volverá esta temporada! Aunque me duele en el alma, pinta que 'HIT' no volverá... ¿POR QUÉ? Es una pregunta que no puedo responder, quizá RTVE y quien decide lo programación pueda hacerlo".

Oristrell también aseguraba que esta larga espera estaba provocando "un daño irreversible" a la serie, y Grupo Ganga acabó desvinculándose estas opiniones, aclarado que "son personales y no representan a la productora". Además, trataban de no enemistarse con el ente público, añadiendo que "somos conscientes de que el equipo de RTVE está buscando el mejor momento para la emisión de la nueva temporada de 'HIT'".

'HIT 3'

Pues casi tres años después del estreno de la segunda, por fin TVE va a quitarle el polvo a los diez capítulos de la tercera para estrenarla. No sabemos si en esta T3 hay temas que se arrepientan de querer mostrar o que simplemente se han olvidado que esta serie es servicio público en mayúsculas y que encima atrae a público joven. Si es un tema de audiencias, también se han olvidado de que aunque quieran competir contra las privadas aun siendo una cadena pública, hay formatos en los que el share y el número de espectadores no debería de ser una prioridad. Y si es un tema interno o disputas entre algunos vértices, posiblemente nunca lo sepamos.

Volvemos a lo mismo del principio, es una pena que esta serie que ha significado tanto quieran que se vaya por la puerta de atrás. Solo cabe esperar que no sea así, que esta temporada ¿final? sea un éxito, que funcione muy bien en audiencias, que siga creando debate y demostrando su necesidad... y quién sabe si aún estamos a tiempo de que 'HIT' pueda continuar con una cuarta, una quinta y todo lo que surja. Y si es en TVE, que es donde tiene que estar y quien debe tratar con mucho mimo este proyecto, pues mejor.