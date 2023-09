El hombre detenido por la agresión sexual a Isa Balado, en libertad sin medidas cautelares

Por Almudena M. Lizana |

El 12 de septiembre de 2023, la profesional Isa Balado, una reportera de 'En boca de todos', vivía una situación despreciable durante una conexión en directo con Nacho Abad cuando un hombre se le acercaba por detrás y le tocaba el culo, interrumpiendo su trabajo para preguntarle de qué cadena eran.

Isa Balado en 'En boca de todos'

El cámara de Isa Balado pedía que alguien llamase a la policía en cuanto la periodista confirmó que sí le había tocado el culo. Finalmente, el individuo fue detenido por la policía. Tan solo un día después de lo ocurrido,al chico que se propasó con la periodista, según han informado fuentes fiscales.

De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha explicado en un comunicado que la magistrada no ha acordado ninguna medida cautelar "al no apreciar situación de riesgo, ni urgencia, ni violencia, ni intimidación contra la víctima, a la que no conocía hasta el momento de suceder los hechos", invalidando así una situación que se ve clara en el directo.

Sale impune

Por su parte, la Fiscalía de Madrid había solicitado a la jueza una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima, pero finalmente la magistrada ha dejado al hombre en libertad sin cargos, disfrutando así de la impunidad a pesar del lamentable hecho que se vivió en directo en el programa de Cuatro.