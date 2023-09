Por Beatriz Prieto |

En medio de la cobertura de la huelga de hambre de la madre de Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, el reportero enviado por 'Así es la vida', José Domingo, vivió la tarde del miércoles 30 de agosto un desagradable momento que se hizo viral cuando, al preguntar a una vecina de Motril su opinión, esta no solo intentó besarlo, sino que también hizo ademán de tocar su zona íntima para "defender" el gesto de Rubiales con Jenni Hermoso. Un incómodo episodio sobre el que el propio Domingo pudo pronunciarse un día después, en su programa.

José Domingo se pronuncia sobre la agresión de una vecina de Motril en 'Así es la vida'

En medio del tumulto que rodeaba la iglesia de Motril, Domingo se acercó a una vecina, que defendió a su paisano ante las cámaras., soltaba la desconocida, quien aferró la cabeza del reportero y trató de darle un beso en los labios que se quedó en uno en la frente, dado que Domingo se apartó. La situación no se quedó ahí, puesto quemientras el periodista se dirigía a sus compañeros en plató.

"Puedo tocarte los huevos si quiero", aseguraba la desconocida, en un episodio sobre el que, un día después, Domingo admitió que "la verdad es que fue un momento bastante desagradable". El reportero manifestó su deseo de que "esto nos sirva para aprender" y argumentó que "da igual que seas hombre o mujer, nadie te da el derecho de coger a una persona por la cabeza o intentar tocarle sus genitales". "Nuestro cuerpo es nuestro y no se puede tocar porque sí (...) No podemos consentir que nos toquen sin nuestro consentimiento", añadía el periodista.

"No tendría que haber debate"

Domingo manifestó su tristeza ante el hecho de que "nos hagamos virales los reporteros por esto que ha pasado u otras veces por insultos, cuando se está haciendo un gran trabajo de muchos compañeros de todos los medios, a nivel nacional e internacional". "Desde aquí doy la enhorabuena a todos y quiero dar las gracias a los que me han mandado mensajes", añadía el periodista.

Un alegato tras el cual Domingo pidió no meter a todos los habitantes de Motril en el mismo saco que su vecina, "porque nos están tratando muy bien". Además, a raíz de lo ocurrido con su compañero, Sandra Barneda señaló que "este es el debate equivocado en el que se está entrando, porque no tendría que haber debate", en torno al beso no consentido de Rubiales a Hermoso, antes de criticar que el perdón del expresidente "tampoco fue muy convincente".