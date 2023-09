Una reportera de 'En boca de todos' sufre una agresión sexual en directo y Nacho Abad llama a la policía

Por Almudena M. Lizana |

Con la dimisión de Luis Rubiales todavía fresca tras besar a Jenni Hermoso sin su consentimiento, 'En boca de todos' ha vivido una situación que demuestra que todavía hay mucho por lo que luchar. La reportera Isa Balado se encontraba haciendo una conexión en directo cuando un viandante se ha acercado a ella por detrás y le ha tocado el culo. "¿De qué canal sois?", preguntaba el individuo, quedándose al lado de la periodista, que intentaba seguir haciendo su trabajo, pero lo que acababa de pasar no le dejaba continuar.

"Isa, perdóname que te interrumpa, es que el sonido es malo.", preguntaba Nacho Abad , estupefacto ante lo que acababa de ocurrir en directo. Ella asentía y el presentador continuaba incrédulo. "", pedía Abad, mientras el cámara enfocaba al viandante que había tocado el trasero de la reportera sin consentimiento, molestándola mientras estaba haciendo su trabajo.

"Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando", se encaraba ella al hombre, con mucha paciencia y cordura. "¿Podéis llamar a la policía?", se escuchaba por detrás. "No te he querido tocar el culo, lo que tú quieras...", respondía él, negando lo que acababa de captar la cámara segundo antes. "Este tío es imbécil", sentenciaba Nacho Abad, quien decidía llamar a la policía por lo ocurrido.

"Desgraciadamente, mientras Isa Balado estaba haciendo su directo, un imbécil ha llegado y le ha tocado el culo sin su permiso. Por eso, hemos decidido llamar a la policía y estamos comunicándonos con ellos", explicaba el presentador, muy indignado. Más tarde, Abad volvía a conectar con Balado, quien explicaba que el individuo seguía por allí, "molestando a todas las chicas que pasaban".

"Sigue por aquí, sigue por esta calle, está molestando a cada chica con la que se encuentra. Es de verdad muy desagradable. Ahora ahí está. Sigue acompañado. A mí me ha puesto bastante nerviosa, no me gusta", explicaba la periodista, mientras él volvía a acercarse a ella, para volver a desmentir lo que acababa de hacer. "No me apetece darle protagonismo", sentenciaba Balado, cerrando así la conexión en directo.

???????????? AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

Detenido

Tras lo ocurrido y la repercusión que ha tenido el momento, Diego Losada ha informado a través de sus redes sociales de que el personaje que había interrumpido a su compañera Isa Balado en directo ya estaba detenido. "Que caiga sobre él todo el peso de la ley y que todo el mundo sepa que actos así no pueden quedar impunes. Qué buena profesional es Isa Balado. Todo mi apoyo, compañera", añadía Losada.

????Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) September 12, 2023

A raíz de esta situación, incluso Irene Montero le ha mandado un mensaje a Isa Balado. "Lo que hasta ahora era 'normal' ya no lo es. #SeAcabó es el grito de nuestro país para garantizar el derecho a la libertad sexual de todas las mujeres. Los tocamientos no consentidos son violencia sexual y decimos basta a la impunidad. Todo mi apoyo a Isa Balado. Solo sí es sí", escribía la ministra de Igualdad.