Estas son las fechas y los horarios de los ensayos de Eurovisión 2022 en Turín

La Unión Europea de Radiodifusión ha publicado las fechas y los horarios de los ensayos de la próxima edición del Festival de Eurovisión 2022, que tendrá lugar en Turín y que contará con dos semifinales, que se celebrarán el 10 y el 12 de mayo, así como una gran final, que tendrá lugar el 14 de mayo en el recinto Pala Alpitour. Allí, los representantes de cada país defenderán sus candidaturas ante los ojos de toda Europa, por lo que serán claves para ultimar los detalles de cada a las semifinales en directo.

Chanel Terrero y sus bailarines actuando en el Festival da Canção 2022

En primer lugar, los primeros ensayos darán comienzo el 30 de abril y finalizarán el 3 de mayo, contando con todos los países encima del escenario a excepción de los miembros del Big 5, que tendrán su primera oportunidad el 5 de mayo. La prensa no tendrá acceso a ellos, pero los seguidores del festival podrán disfrutar de un breve fragmento del ensayo en TikTok, ya que el certamen cerró con la red social un acuerdo para que fuera su patrocinador oficial.

Por otro lado, el 4 de mayo comenzarán los segundos pases para los artistas eurovisivos, esta vez para pulir los detalles que faltaron durante el primero y con la posibilidad de ser visto desde la zona de prensa, donde estará presente el equipo de FormulaTV. No obstante, otra vez el turno de los países del Big 5 llegará más tarde, concretamente el 7 de mayo, donde artistas como Chanel Terrero podrán afianzarse aún más encima del escenario y preparar todo minuciosamente para la Gran Final.

Finalmente, entre los días 9 y 14 de mayo se celebrarán un total de nueve ensayos generales, tres por cada una de las galas televisadas. En primer lugar, un primer ensayo a puerta cerrada y al que tan solo tendrá acceso la prensa, después un segundo utilizado para grabar las actuaciones que se utilizarían como respaldo den caso de no poder acudir el artista, así como los jurados de todos los países toman sus decisiones y, para terminar, un tercer ensayo será el family show, que tendrá lugar antes de cada gala y donde los artistas actúan con sus puestas en escena tal y como harán esa misma noche ante el público presente.

La importancia de cuidar todos los aspectos

Además de afianzar a los protagonistas de la noche, los ensayos también permiten ver cómo serán las puestas en escena, de modo que ya apuntan a si son capaces de sorprender al público o no. No obstante, donde más influyen estos comentarios son en las casas de apuestas ya que, durante esas dos semanas, las variaciones son muy amplias, provocando que las actuaciones favoritas escalen muchos puestos, en detrimento de aquellas que no han causado gran furor en la audiencia.

Fechas de los ensayos:

Sábado 30 de abril - Martes 3 de mayo : Primer ensayo de los artistas

: Primer ensayo de los artistas Miércoles 4 de mayo - Sábado 7 de mayo : Segundo ensayo de los artistas

: Segundo ensayo de los artistas Jueves 5 de mayo : Primer ensayo de los artistas del Big 5

: Primer ensayo de los artistas del Big 5 Sábado 7 de mayo : Segundo ensayo de los artistas del Big 5

: Segundo ensayo de los artistas del Big 5 Lunes 9 de mayo - Sábado 14 de mayo:

- Primer ensayo general

- Segundo ensayo general (jury show)

- Tercer ensayo general (family show)