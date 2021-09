Tras la emisión de dieciséis temporadas, 'El hormiguero' continúa reinventándose con nuevas secciones, pero también buscando perfiles atractivos para la audiencia. Hovik Keuchkerian tomó asiento frente a las hormigas, pero no pasó por alto la opinión que tenía sobre Pablo Motos. De un momento a otro, el actor comenzó a revelar sus percepciones, para sorpresa de todos los espectadores: "Me caías mal".

Pablo Motos y Hovik Keuchkerian, en 'El hormiguero'

Aunque las intenciones de Keuchkerian eran buenas, sus gruesas palabras hacían pensar que el resto de programa podría ser de lo más tenso, con alguna que otra indirecta por el camino: "A parte, me podías haber llamado hace mucho tiempo", llegó a comentar. Según pasaban los segundos, el tono comenzaba a oscilar entre subidas y bajadas de forma constante: "Te voy a decir una cosa, estaba equivocado, te lo digo de verdad".

Minutos después, el actor volvió a reiterar cuál era su pensamiento antes de conocer a Motos en persona: "No tengo tele, no la veo. Cuando me mandaban cachitos decía... 'Este tío hace las entrevistas y habla él. Se entrevista para él'. El entrevistado contaba una anécdota y contabas una como más que la del invitado", sentenció ante un plató que permanecía mudo a ratos.

El zasca de Pablo Motos

"¿Es te tío, por qué no habla solo? Que haga el puto programa solo y hable él solo", volvió a comentar sobre Pablo Motos, que mantuvo el tipo sin prácticamente mencionar palabra. "¿Como estás haciendo tú ahora?", respondió el conductor del formato de 7 y acción, quien provocó una ovación en las gradas del público. Instantes después, Hovik Keuchkerian dio por finalizado su ataque de sinceridad con un: "No te voy a hacer más chupada de nabo, pero te voy a dar un abrazo", aseveró.