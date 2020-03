Hugo Molina, de 'Got Talent España', se une a los aplausos solidarios por el coronavirus con su tambor

La quinta edición de 'Got Talent España' nos permitió a conocer a Hugo Molina, un niño que sin duda es el auténtico rey del tambor. Su destreza con ese instrumento le hizo convertirse en la estrella del programa y por ello, en la gran final del mismo se proclamó vencedor, el más pequeño de la historia de 'Got Talent' en todo el planeta. Desde entonces, Molina es una pequeña estrella y por ello sus padres no dudan en compartir habitualmente con todos sus seguidores momentos especiales de su vida en redes sociales y es que está claro que lo que hace el pequeño en su día a día interesa, y mucho, a todos.

Hugo Molina en su balcón

Pues bien, sus progenitores han querido mostrarnos cómo el pequeño Hugo se ha sumado a esta ola de solidaridad que inunda España después del confinamiento obligado en el que todo el país se encuentra para intentar frenar la rápida expansión de la pandemia del COVID-19. Cada día a las 20h00, millones de personas se asoman a sus respectivos balcones y aplauden, lo hacen por todos los trabajadores del mundo de la sanidad que están luchando para que esta crisis se supere, también por los agentes, cajeros y reponedores de supermercados y por todos los profesionales que en estos días tan complicados están trabajando para que todo salga bien.

Hugo junto a sus padres ha querido también salir a mostrar su agradecimiento aunque, como no podía ser de otra forma, lo ha hecho con su característico tambor. Con sus míticas baquetas, no ha dudado en tocar una canción para dar las gracias a todas las personas que luchan por nosotros. Sus padres han acompañado la publicación con un emotivo mensaje destinado a todos ellos: "Hugo os quiere agradecer de esta forma, en el balcón y durante el aplauso de hoy, todo lo que estáis haciendo por nosotros, tanto a sanitarios como a todos los que estáis velando por nuestra seguridad. ¡Va por vosotros! ¡Hay que acabar con esto ya!. Una publicación que ha recibido un feedback especialmente positivo por parte de los seguidores del pequeño gran artista.

'Got Talent', desde casa

Los responsables del exitoso talent show que Fremantle produce para Mediaset España hna querido amenizar esta cuarentena con una acción que permitirá trasladar la esencia del programa hasta nuestros hogares. 'Got Talent en casa' es el nombre de esta iniciativa que contará con la publicación cada miércoles, viernes y domingos de nuevas actuaciones en las cuentas de Facebook (17h) e Instagram (21h) de 'Got Talent España' mientras que paralelamente, Santi Millán comentará cada jueves en directo, a partir de las 18h, las actuaciones con los propios artistas y algunos miembros del jurado. El presentador comentará los vídeos que los seguidores publiquen desde casa con el hashtag #GotTalentEnCasa tanto en Instagram como en TikTok.