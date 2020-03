Carme Chaparro lanza una dura advertencia sobre el coronavirus: "No lo hago para asustar"

Carme Chaparro ha lanzado un contundente mensaje a través de Instagram dirigido a aquellos que todavía no se han tomado en serio el "estado de alarma" decretado en España por la crisis de coronavirus. La presentadora ha destacado la crítica situación que vive Italia, lo que debería servir de espejo para lo que puede llegar a ocurrir en nuestro país si no se acatan las normas. El país transalpino ya ha superado a China en número de fallecidos, con 3.405 muertos a causa de dicha enfermedad.

Carme Chaparro

"He dudado mucho si compartir esto o no. Pero debemos verlo. No lo hago para asustar, pero sí para que de una vez se conciencien todos aquellos que siguen saliendo a la calle", ha recalcado Chaparro, molesta con los ciudadanos que no están cumpliendo con su responsabilidad. La periodista pone como ejemplo la situación de Bérgamo, al norte de Italia, donde "los crematorios trabajan 24 horas al día y ni siquiera así dan a basto", a lo que añade varias fotos de los camiones del ejército transportando ataúdes a otras ciudades.

"Vamos pegados a Italia. Joder. En casa todos", ha remarcado la exconductora de 'Cuatro al día', convenciado de que "deberíamos abastecernos de suficiente comida y encerrarnos 15 días, dejando solo abiertos hospitales y servicios básicos", para que así saliese a la calle "la menor cantidad de gente posible". Por último,ha hecho un llamamiento: "Vamos a ganar esta guerra. Todos. Pero tenemos que ayudarnos. Y no quiero asustar. Solo hacer que nos conciencemos".

Mensajes a favor y en contra

La mayoría de sus seguidores han apoyado el mensaje de Carme Chaparro, instando al resto de la población a mantener estrictamente la cuarentena. Sin embargo, la presentadora también ha rescatado algún mensaje en contra, incluso denunciando su publicación a Instagram. "Sigo creyendo que hay que contar lo que está pasando en Italia para evitar que nos ocurra lo mismo", respondía ella a las críticas.