El posible idilio entre Froilán y Miriam Saavedra, destapado por 'Sálvame'

En un momento en el que no se deja de hablar de la Casa Real española por todos los escándalos económicos y sentimentales que se están destapando del rey emérito Juan Carlos I, ahora es su nieto Froilán el que ha pasado a estar en el foco mediático y precisamente también es por una presunta relación sentimental con una mujer muy conocida de nuestra pequeña pantalla. Fue en 'Sálvame' este viernes 31 de julio cuando se destapó que este podría haber mantenido un idilio sentimental con la celebrity Miriam Saavedra.

Froilán y Miriam Saavedra

Esta regresó al espacio de Telecinco y La Fábrica de la Tele para hablar de su relación con Carlos Lozano, la cual está completamente rota a día de hoy; es más, ambos han iniciado un enfrentamiento público que este viernes incluso terminó con la Princesa Inca a punto de sufrir un ataque de ansiedad en directo en la entrega del espacio que condujo Nuria Marín en Mediaset. Pero lo que poco podía imaginar esta es que lo peor estaba por estallar y es que una pregunta de Antonio David Flores hizo que ella estallase y que saliese a la luz un escándalo que une el universo Mediaset con la Casa Real española.

"¿Y de tus salidas y entradas con Froilán qué pasa?", le preguntó el colaborador a Saavedra. Esta se puso muy nerviosa y totalmente indignada no dudó en intentar abandonar el plató en directo para que no se hablase del tema. Minutos después y pese a que negó haber tenido ningún tipo de "affaire" con el hijo de la infanta Elena, tal y como su compañero insinuó, Rafa Mora dio más datos del que promete ser sin duda el escándalo del verano. "Me dicen que tú y Mar Torres, la novia de Froilán, tuvisteis un altercado en un local de Madrid", afirmó tajante el colaborador, algo que Saavedra también desmintió.

Miriam Saavedra lo niega

Esta afirmó que es completamente mentira que conozca a Froilán y mucho menos que haya tenido un enfrentamiento con la que fuese su novia en el pasado. "No sé de qué me hablas", siguió esta, mientras Rafa Mora viendo lo que sucedía no dudó en destaparla en directo. Este contó que en una de las pausas publicitarias de 'Sálvame' ella reconoció este idilio, algo que Saavedra afirmó ser totalmente mentira. ¿Quién dice entonces la verdad? Un confidente de 'Socialité' ha dado veracidad a esta presunta relación este sábado 1 de agosto pero lo cierto es que por ahora no hay más datos de lo sucedido. ¿Acabará la Princesa Inca sometiéndose al polígrafo de Conchita para aclararlo todo?