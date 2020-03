Imanol Arias, ante la amenaza de cárcel: "Devolveré todo el dinero y cumpliré con lo que se me diga"

Tras más de cuatro años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 27 años de prisión para el actor Imanol Arias y 32 años para su compañera Ana Duato por presuntos delitos fiscales cometidos contra la Hacienda Pública a través de sociedades instrumentales creadas por el despacho Nummaria. El mismo día de la noticia, Arias ha asegurado que acatará las decisiones de la justicia.

Imanol Arias

"Ya dije lo que tenía que decir. Devolveré todo el dinero y cumpliré con lo que se me diga", ha manifestado el protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' en declaraciones a Europa Press. Recordando que el asunto está en manos de sus abogados, ha añadido: "No puedo ni quiero decir nada. No puedo colaborar con el juicio paralelo, llevamos tres años con esto".

Por su parte, la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda en el proceso, pide penas de 28 años de cárcel para cada uno de los acusados al considerar que tanto Arias como Duato cometieron un delito por cada ejercicio en el que formaron parte de la red de sociedades instrumentales: cuatro años por cada ejercicio. El instructor del caso concluyó que el despacho creó unas "estructuras jurídico económicas diseñadas con la finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes", evitando así "la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y manteniendo oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta genera".

Multas millonarias

Hacienda cifra en 2,78 millones la cuota defraudada por Imanol Arias entre 2009 y 2015, mientras que a Duato se le acusan 1,9 millones. El actor ya ha desembolsado 2,33 millones en declaraciones complementarias y, por esa razón, considera "excesiva" la petición de la Fiscalía al entender que ya ha devuelto la práctica totalidad, según fuentes de su entorno consultadas por El Mundo. Ahora, Hacienda reclama una multa de cuatro veces lo defraudado: más de 9 millones de euros para Arias y 7,6 millones de euros para Ana Duato.