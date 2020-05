Iñaki López: "El periodista no es un ser carente de ideología, pero tiene que ser honesto y contrastar"

Atresmedia ha querido adentrarse en la vida de uno de los cantautores más importantes de la música española. 'Pongamos que hablo de Sabina' es una serie documental de tres episodios dirigidos para Atresplayer Premium en donde se pone sobre la mesa la vida de Joaquín Sabina en todas sus facetas, desde sus momentos más álgidos hasta aquellas sombras que también han acompañado a esta respetada figura. Iñaki López, presentador de 'laSexta noche', es el encargado de charlar con todos los rostros que han tenido su impacto en la vida del de Úbeda y servir así de hilo entre ellas.

Iñaki López

De todas las novedades que has podido conocer de la vida de Joaquín Sabina, ¿cuál es la que más te ha sorprendido?

La jugosísima fuente de anécdotas e información que ha supuesto la entrevista con la modelo Cristina Zubillaga, musa y novia de Sabina durante los años más salvajes del creador. La mujer que inspiró "19 días y 500 noches" entre muchos otros temas. Una mujer tan divertida como interesante. ¡Le alabo el gusto a Joaquín!

¿El documental ha contado con el apoyo de Joaquín Sabina?

No hemos podido entrevistarlo por motivos de agenda y compromisos del de Úbeda. Nos hubiera encantado, pero hemos tenido horas de apasionante hemeroteca y el testimonio de amigos y enemigos "íntimos".

Hemos preguntado de todo. Sabina tiene muchos claroscuros y queríamos contarlo todo

Eso me ha llamado la atención. ¡Nadie se ha negado a hablar! Teníamos tanto material que un documental de una hora se ha convertido en una miniserie de tres episodios. Desde Esperanza Aguirre hasta Pablo Iglesias pasando por Celia Villalobos, Leiva, Baltasar Garzón, Almudena Grandes, Ramoncín, con quien Sabina tuvo una importante polémica... La gente ha respondido como no podíamos ni imaginar. Y hemos preguntado de todo. Sin miedo ni censura. Hasta el fondo con cada tema. Este documenta pretende ofrecer una imagen completa del poeta, no solo cantar sus alabanzas. Sabina tiene muchos claroscuros y queríamos contarlo todo.

Joaquín Sabina ha protagonizado entrevistas hablando sin tapujos del consumo de drogas o de la prostitución que hoy en día serían impensables. ¿Cómo valoras este cambio de pensamiento en la sociedad, puesto que, en su mayor parte, no vería ahora mismo con buenos ojos esas respuestas?

Hemos recuperado muchas de aquellas entrevistas y la mayoría de las respuestas siguen teniendo la vigencia de antaño. Sabina es ocurrente, certero y socarrón como conversador. Un lujo de entrevistado. Ha sido un placer recuperar sus apariciones en televisión. Historia pura de este medio. Lógicamente algunas declaraciones hay que verlas en su contexto. El país ha cambiado en 50 años... y Sabina también.

Joaquín Sabina en un fotograma de 'Pongamos que hablo de Sabina'

¿Joaquín Sabina tendría el mismo nivel artístico sin ese universo de alcohol y drogas que lo ha rodeado siempre?

Siempre ha existido mucha leyenda sobre la capacidad artística de aquellos creadores que alguna vez tiraron de estupefacientes. Jim Morrison, Amy Winehouse, Janis Joplin... Solo puedo decirte una cosa: yo no podría escribir la letras de Sabina ni harto de peyote. La droga podrá darte otro punto de vista, pero esa gente lleva de serie la capacidad de crear.

El documental habla de la generosidad de Joaquín Sabina prestando las llaves de su casa o invitando a varias personas a una marisquería. ¿Crees que muchos se aprovecharon de su buena fe?

Es probable, pero en todo caso dudo que engañaran a Joaquín. El de Úbeda, y por lo que hemos conocido, siempre ha sido generoso y amigo de compartir lo que tiene. No repara en los motivos que alguien pudiera tener para comportarse de forma miserable.

Algunas declaraciones hay que verlas en su contexto. El país ha cambiado y Sabina también

Es uno de los motivos por los que escogimos a Sabina para esta miniserie. No tiene fans, ¡tiene adeptos! Fieles no solo a un cantante, sino a una forma de ser, ver y entender la vida. La obra de Sabina es una filosofía en sí misma.

¿Hay previsto realizar documentales similares con otras figuras?

De momento esta miniserie esta concebida como un único proyecto, pero quién sabe... En este medio funcionamos bajo demanda. Estaría encantado de afrontar una serie con otros creadores con la relevancia de Joaquín. No hay tantos, pero sí un puñado muy interesante.

Cristina Zubillaga e Iñaki López en un fotograma de 'Pongamos que hablo de Sabina'

RTVE ha apartado a María Casado, Máximo Huerta y Xabier Fortes de TVE en un momento bastante convulso, lo cual ha sido muy criticado. ¿Cómo valoras este movimiento en un momento en donde la información prima?

Los tres me parecen unos profesionales como la copa de un pino. Con muchas horas de vuelo y demostrada solvencia. Pero desconozco los motivos de los cambios. No puedo opinar sobre el asunto al no conocerlo. No me cabe duda de que la pública les dará cabida en otros proyectos. De no ser así, no tardaremos en verlos en otros canales. Los tres son pata negra.

El comportamiento de la clase política está dejando mucho que desear, pero algunos tienen una mayor responsabilidad

El comportamiento de la clase política está dejando mucho que desear, pero algunos tienen una mayor responsabilidad en la polarización que se vive en la calle, en lanzar bulos e insultos. Un comportamiento que solo demuestra falta de ideas y propuestas propias. Esa práctica no les va a funcionar mucho tiempo. A largo plazo se les van a ver las costuras.

Se ha criticado más que nunca la marcada posición ideológica de algunos profesionales en sus programas. ¿Debería de buscarse una línea intermedia?

Que un medio tenga una línea editorial no es malo. El periodista no es un ser impoluto ni carente de ideología, pero tiene que ser honesto, contrastar y dar cabida a todas las opiniones. Verificar y no hacerse trampas.

En su momento, primero se alabó a 'Sálvame' por dedicar parte de su contenido al coronavirus y luego se les criticó por esto mismo. ¿Deben los formatos más enfocados al entretenimiento tratar una actualidad de esta envergadura para que llegue a otros públicos o es más beneficioso que sigan con su función de evadir al espectador?

No veo 'Sálvame'. Es un formato veterano de contrastado éxito que cumple su función a las mil maravillas, pero no lo sigo. Estoy convencido que su director aplicará los criterios más profesionales en la selección de los temas. Si la crisis de la Covid-19 les pareció del suficiente interés como para volcarse en él, me parece fabuloso. Seguro que lo hicieron de forma profesional.