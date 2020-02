Joaquín Sabina, operado de urgencia por un derrame cerebral tras su caída de un escenario

El cantante Joaquín Sabina atraviesa un duro momento de salud derivado de un accidente sufrido este miércoles 13 de febrero. Todo sucedió al inicio del concierto que el veterano artista iba a protagonizar en el Wizink Center de Madrid. Este se cayó del escenario y tuvo que ser atendido rápidamente por el equipo de sanitarios que se encontraban en el lugar. Sabina se quejó entonces de un fuerte dolor en uno de sus hombros pero reapareció en el escenario en silla de ruedas para comunicar que el concierto se tenía que cancelar.

Joaquín Sabina

"Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto siento esto", dijo muy apenado Sabina, en una silla de ruedas portada por Joan Manel Serrat, cantante y gran amigo del veterano artista. En ese momento, los seguidores de Sabina se tranquilizaron y es que pese a la aparatosa caída que había vivido, parecía que no se encontraba mal del todo ya que había podido reaparecer allí. Lo que poco esperábamos es que el diagnóstico se iba a complicar de una forma notoria, tal y como los responsables del hospital en el que está interno han confirmado oficialmente a RTVE.

Desde la madrileña Clínica Ruber se ha informado que Sabina se encuentra recuperándose en la UCI tras ser operado por un hematoma intracraneal. Además, el cantante tiene tres fisuras limpias en el hombro izquierdo, que en este caso simplemente requerirán inmovilización, tal y como su representante José Navarro ha informado. Desde la clínica se ha informado que la evolución es positiva y que a lo largo del día se lanzará un comunicado dando todos los detalles del estado de salud del cantante a día de hoy. Tal y como informa también TVE, este mismo jueves se realizará un escáner completo y otras pruebas y se prevé que la hospitalización no durará menos de 48 horas.

Su vida dará el salto a la televisión

Joaquín Sabina se encuentra recuperándose de la caída mientras paralelamente el ambicioso biopic sobre su vida y trayectoria profesional está en marcha. Tal y como avanzó meses atrás Variety, Fernando León de Aranoa dirigirá una ficción televisiva y un documental dedicado exclusivamente a Sabina. En este proyecto trabajarán conjuntamente Endemol Shine Boomdog, BTF Media y Sony Music España en el que el propio Sabina está implicado, tal y como él mismo confirmó semanas atrás. "Podré acabar con algunos mitos ridículos", dijo.