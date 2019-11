La incómoda situación de Alex González con una mujer productora: "A los hombres también les puede pasar"

En plena era del #MeToo, el actor Álex González se ha desmarcado con unas declaraciones recordando un episodio de su propia vida profesional. Según el protagonista de 'Vivir sin permiso', una mujer productora lo invitó a cenar pero, para su sorpresa, no le trasladó ninguna propuesta de trabajo durante las dos horas que duró su conversación.

Alex González

"Una mujer productora quedó conmigo para cenar, yo le propuse otra reunión por la mañana y ella me dijo que solo podía quedar por las noches. Me fui un poco mosqueado", ha explicado González en una entrevista al diario ABC. El actor reconoce que quizá en otra época no se habría percatado, "o no le hubiese dado tanta importancia", pero en pleno auge de las denuncias contra Harvey Weinstein y otros productores y peces gordos de Hollywood, lo vio, cuanto menos, "raro".

Después de que la periodista citase la palabra "acoso", el intérprete ha asegurado que "a los hombres también les puede pasar", aunque resaltando que "en muchísima menor medida" que a las mujeres. Con todo, no ha querido dar el nombre de la productora. "No, porque pobre... ¿para qué?. Tras la cena tuve la oportunidad de decirle lo que pensaba, me pidió disculpas y ahí quedó la cosa", ha reconocido, confirmado que finalmente no llegó a trabajar con ella en ningún proyecto.

La vergüenza del desnudo

Otros de los temas que sacó a relucir la entrevista fue el pudor a la hora de rodar escenas de sexo o desnudos. "Al principio lo llevaba peor porque venía de una escuela muy purista en la que enseñar algo de carne era como venderse. Con el paso de los años lo empecé a entender mejor", confesó González, antes de recordar que una vez se negó a hacer un desnudo. "Interpretaba a un abogado que se estaba duchando y se le veía el culo. Me negué porque me daba muchísima vergüenza".