'Lazos de sangre' ha arrancado su cuarta temporada por todo lo alto. Uno de los formatos clave de TVE volvía a la parrilla televisiva el martes 20 de julio. El programa presentado por Boris Izaguirre daba paso a su cuarta entrega con una protagonista muy especial: la cantante sevillana María Jiménez.

India Martínez durante su actuación en 'Lazos de Sangre'

Tras la emisión del documental y repasar los malos tratos que sufrió por parte de Pepe Sancho, se incorporó India Martínez al programa de TVE. La cantante, que contó la admiración que siente por ella, quiso hacer una versión de la famosa canción "Se acabó" para rendirle un homenaje. Sin embargo, nada más comenzar su actuación las cámaras captaron algo que no iba bien.

La artista de "90 minutos" se mostraba algo distraída al comienzo de su interpretación. Tocándose la oreja, se levantaba nerviosa al centro del plató ante la mirada de todos los tertulianos y el presentador. "Es que no veo la letra, es que no veo la letra, ¿me la podéis poner otra vez?", comentaba la cordobesa en directo.

Fallos del directo

Durante este incómodo momento, Boris Izaguirre quiso tranquilizarla y le pidió que se tomase unos minutos para poder seguir con el homenaje a María Jiménez. "Tómatelo con toda tranquilidad, seguimos aquí contigo, ¿vale?", le comentó el venezolano, que aprovechó para dar paso al avance del capítulo de la próxima semana.

Además, los espectadores no pudieron disfrutar de la actuación completa durante el programa y la propia India ha querido explicar a través de sus redes sociales que había acordado leer en el telepromter la letra de la canción, algo que finalmente no se llevó a cabo. "Tranquilos, ¡aquí tenéis la actuación! Estaba previsto poner un telepromter con la letra, ya que no es una canción que canto habitualmente, pero el equipo técnico no lo puso y eso me desconcertó. ¡Cositas del directo!".