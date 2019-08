Anabel Pantoja responde a las críticas en redes por dar regalos patrocinados a niños cubanos

El pasado miércoles 28 de agosto las redes se llenaban de mensajes de indignación por un vídeo de Anabel Pantoja. En las imágenes podíamos ver a la colaboradora de 'Sálvame', que se está relajando en Cuba antes de volver a su puesto de trabajo, regalando unas gafas y un pintalabios de una marca concreta a dos niñas de la calle, mencionando el nombre tanto de la empresa de maquillaje como la de las lentes.

Anabel Pantoja, colaboradora de 'Sálvame'

El hecho ha sido duramente criticado por los internautas a través de Twitter, llenandose de comentarios negativos contra la exconcursante de 'Supervivientes 2014' y calificando de humillante el desafortunado gesto con las dos menores. Como ya ocurriera con Dulceida, influencer que hizo lo mismo con dos niños de África, el vídeo se ha hecho rápidamente viral y son pocos los que no lo han visto aún.

La respuesta de Anabel

La sobrina de Isabel Pantoja se ha hecho eco de la indignación general por sus polémicas publicaciones y ha querido lanzar un mensaje a través de su cuenta de Instagram a su vuelta de La Habana. "No estoy publicitando una marca de gafas", ha asegurado, afirmando que tanto dichas empresas como amigos y conocidos le habrían cedido productos para que los entregara a la gente necesitada de Cuba.

"No quería dañar la moral de cada ser humano que me está criticando", ha confesado a sus seguidores, asegurando que su única intención era darle una ilusión a esas niñas y no publicitar ni comercializar con unos menores: "Desde aquí pido disculpas, no ha sido con esa intención". "Son marcas que son amigos míos", ha aseverado una vez más para después terminar, no sin antes reconocer que ha sido un error publicar dichas imágenes, con un tajante: "Seguiré haciendo lo que me dé la gana y lo que me salga del corazón".