Indignación con la serie 'Vergüenza' por pedir a los fans que ejerzan de figurantes a cambio de un bocadillo

Apache Films, la productora de 'Vergüenza', hizo un llamamiento a todas aquellas personas que quisieran aparecer en una escena de su tercera temporada el día 29 de mayo. Publicación que ha molestado profundamente a los figurantes y a las asociaciones, que han calificado de abusiva esta oferta. Tres horas y media en el rodaje, que tendrán como recompensa un bocadillo, es la proposición de la serie de Movistar +.

Rodaje de 'Vergüenza'

El perfil del Twitter oficial de la serie 'Vergüenza' publicó este tweet: "¿Quieres aparecer en una escena de la 3ª temporada de #VergüenzaLaSerie? Solo tienes que escribirnos a verguenzafans@gmail.com y estar en Madrid el 29 de Mayo de 16:00 a 19:30. Pasarás a los anales de la TV, pero es indoloro. Te darán un bocadillo. ¿A qué esperas para disfrutar?". Esta propuesta fue contestada por los organismos que defienden los derechos de los figurantes, en concreto por La Confederación Nacional del Trabajo.

Qué no os engañen, esto es trabajar gratis. La figuración es un trabajo y se tiene que remunerar @CNT_Escenicas https://t.co/nQK88Txev2 — CNT_Madrid (@CNT_Madrid) May 23, 2019

"Qué no os engañen, esto es trabajar gratis. La figuración es un trabajo y se tiene que remunerar", publicó la CNT de Madrid. Iñaki Guevara, Secretario General de la Unión de Actores, afirmó, según ha recogido Vertele, que tomaría las medidas oportunas si la productora no entra en razón. "Pensar que la gente tiene que trabajar gratis es indignante. Ya no hablamos de trabajos basura, es que no te van a pagar. Te van a dar un bocadillo".

La respuesta de la productora

El equipo de 'Vergüenza' se ha defendido asegurando que no buscan figurantes, sino fans de la serie que quieran disfrutar de la experiencia. "No estamos buscando figuración, a toda la figuración de la serie se le remunera debidamente. Estamos buscando fans que les haga ilusión aparecer en una escena especial de la nueva temporada. Lamentamos la confusión". Estas explicaciones parecen no convencer a muchos seguidores y colectivos, que consideran que detrás de esta iniciativa hay una situación de explotación laboral.