A comienzo de semana, empezó a hacerse viral en redes un vídeo en el que el ElXokas, uno de los creadores de contenido más populares del momento, se vanagloriaba de que sus amigos se aprovechaban de mujeres borrachas para ligar. Las declaraciones fueron muy criticadas, hasta el punto de que incluso se abordaron en 'Al rojo vivo', programa a cargo de Inés García en pleno período vacacional. Una ocasión que la presentadora no quiso desaprovechar para responder a ElXokas de forma directa y contundente, con el fin de que señalar la gravedad de lo que ElXokas había presumido ante miles de personas.

Inés García responde a las polémicas declaraciones de ElXokas en 'Al rojo vivo'

"Cuando salía con mis colegas de joven, se divertían mucho llevándose a pibas que estaban colocadas y tal, y ellos no lo estaban", declaraba ElXokas en su canal de Twitch, tras lo cual aseguraba que "entonces era muy fácil ligar: una tía que generalmente te vería como un cuatro, te ve como un siete, porque está colocada. Y tú encima estás sereno, mides perfectamente tus palabras, chupado".

"Bueno, este 'trucazo', Xokas, o como te llames porque no te conozco, es un delito, por cierto", apuntaba García, tras la emisión de las declaraciones del streamer en su programa. "Por eso existen las leyes que protegen a las mujeres. Y por eso existe también el código penal", añadía la presentadora, con rotundidad. "Parece mentira que tengamos que repetir estas cosas: que no es no. Luego nos quejamos de si funcionan o no el discurso de Vox y si está calando en nuestra sociedad", declaró además García.

"El machismo no es una tontería"

La presentadora dio paso entonces a los datos "que nos sacuden año tras año, mes tras mes: las mujeres asesinadas por culpa de la violencia machista". "En lo que llevamos de año, estamos hablando de diez mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas durante este 2022", recalcaba su compañera Conchi Gil, señalando marzo como el "mes más trágico", con cuatro asesinadas, al igual que mencionó que, desde que se inició el registro en 2003, la cifra ascendía a 1.136 mujeres asesinadas. "El machismo no es ninguna tontería. No es nada gracioso que se viole a una mujer. Parece mentira que estemos hablando de esto", remataba una seria García.