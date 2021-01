La meteoróloga de 'Al rojo vivo' desmiente a Ayuso por sus palabras sobre Filomena: "A lo mejor no ve laSexta"

Las consecuencias de la borrasca Filomena sigue notándose en las calles de Madrid, donde la nieve sigue presente sobre muchas aceras y el hielo dificulta los desplazamientos de miles de personas todos los días. Los dirigentes madrileños, como Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida, han repetido hasta la saciedad que era imposible saber que el temporal alcanzaría tal magnitud y que sus efectos serían tan devastadores y consiguieran paralizar la capital.

Pero la meteoróloga de laSexta, Isabel Zubiaurre, no opina igual que ellos y lo ha querido demostrar con datos en 'Al rojo vivo', donde ha desmentido las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Nadie, ni la propia AEMET, ni 112, ni Fomento, fue capaz de detectar semejante borrasca", declaró Ayuso en una comparecencia ante los medios. Pero Zubiaurre ha probado que no era verdad y que esa información sí que existía.

Isabel Zubiaurre, meteoróloga de laSexta, desmiente a Isabel Díaz Ayuso

"A lo mejor no ve laSexta, pero debería recibir el boletín oficial de AEMET que se emitió el 5 de enero y que avisaba de esa gran nevada. Decía incluso cuántos días iba a durar", ha explicado la meteoróloga, haciéndose así público que la Agencia Estatal de Meteorología sí que había detectado la borrasca y que los organismos competentes de la Comunidad de Madrid deberían haber tomado buena nota de ello para intentar mitigar sus efectos.

"De hecho, el pasado sábado entrevistamos al jefe de Protección Civil y nos dijo que desde hacía una semana lo sabían. Si Protección Civil lo sabe, debería saberlo ella", ha continuado explicando Zubiaurre, para mostrar que desde las instituciones sí se tenían estos datos y que desde los medios de comunicación se había alertado de la borrasca que llegaba, por lo que Ayuso había mentido públicamente.

También tuvo que desmentir a Lambán

No es la primera vez que Zubiaurre tiene que demostrar que un político está equivocado. La semana pasada sus declaraciones sobre el presidente de la Diputación General de Aragón, el socialista Javier Lambán, se hicieron virales. "No tiene ni idea de ciencia", dijo la meteoróloga tras saber que el político había afirmado que el cambio climático no implicaría la desaparición de la nieve. La presentadora explicó que su comentario demostraba "ignorancia", pues el cambio climático tiene como consecuencia que las temperaturas sean cada vez más extremas y no la desaparición del clima frío.