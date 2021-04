Reyes Maroto, ministra de Industria y Turismo, ha recibido una carta amenazante que contenía una navaja ensangrentada. La ministra ha sido la siguiente víctima de este tipo de amenazas, después de que Pablo Iglesias, María Gámez y Grande-Marlaska también recibieran un sobre con balas. El programa de laSexta 'Al rojo vivo' ha informado de esta lamentable noticia con la presencia en plató de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

La reacción de Yolanda Díaz en 'Al rojo vivo'

Su reacción no se retransmitió en directo, pero 'laSexta noticias 14h' se ha encargado de publicar en exclusiva las imágenes de la ministra. Se puede ver como ella se lleva las manos a la cabeza, mostrándose muy abatida ante esta información. "Se va sobrecogiendo según escucha esos detalles de la amenaza", asegura la presentadora Helena Resano.

En 'Al rojo vivo', la vicepresidenta tercera del gobierno comentó la actitud del Partido Popular ante estas amenazas que están recibiendo los políticos de la izquierda, asegurando que se estaban equivocando al no condenarlas. "Se está tomando con frivolidad lo que está pasando en nuestro país. No sé si hace falta recordar que tres personas han recibido balas y no sé si son conscientes de que una formación que vulnera los derechos humanos está marcando la agenda pública", concluyó Díaz, antes de conocer la existencia de una cuarta carta.

Crece la tensión

Estas amenazas han desencadenado una fuerte tensión entre Vox y los partidos de izquierda, después de que en el debate de Cadena Ser Rocío Monasterio dudara de que esas intimidaciones fueran reales. Pablo Iglesias acabó abandonando el encuentro entre candidatos, bajo las provocaciones de Monasterio. Para evitar que esto se repita, medios como laSexta y RTVE han suspendido los debates electorales que tenían planeados.