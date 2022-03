Inés Hernand no presentará 'La noche D'

Tras la marcha de Dani Rovira como presentador de 'La noche D' y la renovación del formato, las productoras encargadas del programa (The Good Good y The Pool) se pusieron en marcha junto a RTVE para encontrar al sustituto ideal del actor. El 8 de marzo de 2022, adelantábamos en exclusiva que Eva Soriano e Inés Hernand iban a ponerse al frente del formato, pero finalmente la presentadora de 'GenPlayz' no será conductora del programa.

Inés Hernand

Tal y como informaba Yotele y ha podido confirmar FormulaTV, Inés Hernand no dará el salto al prime time de La 1 ya que finalmente, y por una decisión conjunta, se ha decidido que la madrileña no presentará 'La noche D' junto a la cómica. Por otra parte, según ha podido saber FormulaTV, todavía se está decidiendo por parte de RTVE y las productoras del programa si finalmente Soriano, finalista de 'Tu cara me suena 9', estará sola conduciendo el formato o se buscará a un segundo rostro para copresentar 'La noche D'.

El hecho de que se haya tomado esta decisión definitiva podría venir también a raíz de la cantidad de proyectos en los que Inés Hernand está metida. Por una parte, es colaboradora habitual de 'La resistencia' y, además de su trabajo como presentadora de 'GenPlayz', también está al frente de varios podcasts como el de "Saldremos mejores" junto a Nerea Pérez de las Heras, el de "Dulces y saladas" con Andrea Compton o "Payasos y fuego" con Ignatius Farray. Por no mencionar también la actividad y el contenido que hace en redes sociales, comentando las noticias de actualidad más llamativas.

No se queda atrás

Por su parte, Eva Soriano también está inmersa en más trabajos. Tras su paso por la novena edición del talent show de Gestmusic, podemos ver y escuchar a la humorista al frente del programa "Cuerpos especiales" en las mañanas de Europa FM junto a Iggy Rubín, donde las entrevistas y los gags son el plato fuerte del formato.