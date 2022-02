Tras lo ocurrido el 29 de enero de 2022 en el Benidorm Fest y viendo todo lo que ha suscitado la victoria de Chanel Terrero y su "Slo mo", está más que justificado decir que la preselección española para Eurovisión 2022 ha levantado las pasiones de muchísimas personas, tanto las buenas como las malas. De esta manera, incluso David Broncano ha dedicado una parte de 'La resistencia' del 31 de enero de 2022 junto a Inés Hernand, colaboradora del programa y presentadora del Benidorm Fest 2022, para hablar de lo ocurrido.

David Broncano en 'La resistencia'

"Puedes preguntar cosas y yo veré cómo te contesto", decía la conductora de GenPlayz. "Claramente fue un engaño absoluto, un tongo increíble tanto artístico como democrático, RTVE me ha robado", explicaba el presentador del formato de Movistar+. "¿Te has sentido estafado?", cuestionaba la madrileña, viéndose incómoda con lo que acababa de decir.

"Sentí que se me ha robado. Ese panel de expertos ¿quiénes eran?", decía Broncano, criticando al jurado profesional. "Ahora te estoy poniendo en un compromiso porque tú trabajas en la corporación", añadía el presentador, sabiendo el aprieto en el que estaba poniendo a Inés Hernand. "No asiento, yo estoy poniendo cara de Isabel Díaz Ayuso. No, David...", replicaba ella, intentando quitarle hierro al asunto.

"No tenía ningún sentido, teniendo la canción de las gallegas... Mandé un SMS y todo. Podíamos votar pero era un voto que ya estaba sesgado por unos expertos que los han encontrado en un polígono en Fuenlabrada", volvía a quejarse Broncano. "Es un concurso, se podía ganar o se podía perder, entiendo el sentimiento popular, pero no ha ganado Ciudadanos, ha ganado una chica muy válida", respondía la colaboradora de 'La resistencia'. "La muchacha es válida, pero la canción es Ciudadanos", volvía a criticar Broncano.

No más odio

Con el fin de apaciguar el sentimiento de estafa del que estaba hablando David Broncano, Inés Hernand quiso hacer un balance de lo que ha supuesto la preselección, destacando lo mejor de la misma. "Vamos a quedarnos con lo bueno, el Benidorm Fest ha atraído a público heterosexual, "Slo mo" está siendo muy escuchada en Europa. Chanel no se merecía todo lo que ha recibido", sentenciaba Hernand, denunciando la toxicidad y el hate que ha copado las redes sociales.