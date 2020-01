La inesperada trampa de El Monaguillo en 'El Hormiguero': "Has defraudado a toda España"

'El hormiguero' ya ha asentado entre su audiencia el espacio que dedican al final del programa a regalar una tarjeta con 3.000 euros a la llamada que realicen al azar. Sin embargo, en el programa del 30 de enero sucedió un hecho que resultó totalmente inesperado para la audiencia: El Monaguillo hizo trampas y llamó a su mujer.

Pablo Motos y El Monaguillo junto a Irene Arcos y Verónica Sánchez en 'El hormiguero'

El cómico se hacía con la tarjeta, asegurando que esa noche se la iba a regalar a alguien. Pablo Motos veía cómo le apartaba de la que es su sección, pero dejaba que su compañero llevara las riendas. Por ello, El Monaguillo le pidió ayuda a Irene Arcos y Verónica Sánchez para completar el número al que tendrían que llamar. Sin embargo, este se saltó dicha combinación de dígitos y utilizó otra que se sabía muy bien.

La llamada fue respondida adecuadamente, llenando el plató de aplausos y confeti. Pero cuando la mujer reveló que se llamaba Lola y que se encontraba en Paracuellos del Jarama, Pablo Motos comenzó a hilar y descubrió que la agraciada con el premio había sido la mujer de El Monaguillo. "Es que muchas veces como no te cogen... ¿Has visto cómo se ha puesto de contenta?", se excusaba el colaborador en respuesta a por qué había falseado el número.

La decepción de Pablo Motos

El ambiente se llenaba de tensión, con una música acorde para el momento. "Has defraudado a toda España, has defraudado a tu mujer", le reprendía Motos. "Nos hemos alegrado pensando que era un momento real", confesaba Arcos, tratando de seguir la broma que se había formado en el plató mientras que Sánchez se aguantaba la risa. "En mi cabeza era más divertido", se disculpaba el también concursante de 'Tu cara me suena 8'.

"No eres consciente de que en la tele ya la gente piensa que todo es mentira", continuaba el presentador. "Lo que me ha costado que la gente se dé cuenta de que es cierto y ahora vienes tú". La situación seguía ganando en dramatismo, con El Monaguillo llorando y riendo a partes iguales y Motos proponiéndolo como actor de 'El embarcadero'. Finalmente, el cómico cerraba el programa, despidiendo a las invitadas y emplazando a los espectadores al próximo lunes.