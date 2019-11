'Tu cara me suena 8' presume de casting y avanza novedades: "Todos estarán juntos al subir al escenario"

La octava edición de 'Tu cara me suena' ya está en marcha. Atresmedia y Gestmusic se encuentran ya ultimando todos los detalles para iniciar las grabaciones de su talent show muy exitoso, que volverá al prime time de Antena 3 a principios de 2020 y que contará con Manel Fuentes como presentador y Lolita, Chenoa, Àngel Llàcer y Carlos Latre en el jurado. Tras la emisión de 'La Voz Kids', el espacio volverá y lo hará estrenando etapa con Mario Vaquerizo, Belinda Washington, El Monaguillo, Rocío Madrid, Cristina Ramos, María Isabel, Nerea Rodríguez, Jorge González y Gemeliers como concursantes.

Entrevistas juntos en plató

En una multitudinaria rueda de prensa a la que ha acudido FormulaTV; Carmen Ferreiro , responsable de entretenimiento de Atresmedia, ha presumido de casting y ha explicado que. La directiva se ha mostrado convencida que "es un grupo muy potente y va a hacer disfrutar mucho al espectador" mientras que Tinet Rubira ha los ha definido como "una auténtica fiesta". Entre estos participantes encontramos a dos exconcursantes de ' OT ' (Jorge González y Nerea Rodríguez), algo que no es casual y es que Ferreiro ha explicado que

Concursantes de 'TCMS 8' y Manel Fuentes

Más de 50 adaptaciones internacionales

Manel Fuentes se ha mostrado muy orgulloso del éxito del programa, ha destacado que "lo bueno del formato es la capacidad de juego y sorpresa que tiene" y ha explicado que "una de las principales novedades es que vamos a ver a los concursantes subir al escenario todos juntos" y es que esta vez, las entrevistas de este a todos las hará acompañados de todo el grupo. Por su parte, Rubira ha confesado que "es el programa en el que mejor nos lo pasamos trabajando (...) el plató se convierte en una fiesta que podría durar muchísimas horas más". El catalán además ha presumido de las más de 50 versiones que se han hecho del mismo en todo el mundo, aunque ha dejado claro que "nosotros somos el buque insignia". "El resto de países nos miran para ver cómo marcamos la línea (...) muchas veces nuestras novedades se adaptan en otros países", ha explicado, reconociendo también que ellos se fijan mucho también en las versiones internacionales: "Nosotros copiamos las ventanas durante la actuación de la versión china".

Habrá más novedades

El directivo ha explicado además que este año "hemos intentado subir el listón" y ha explicado que como "es un programa en que nos gusta innovar y renovar y a nosotros nos gusta que haya un componente sorpresa (...) alguna novedad más habrá", aunque no ha querido revelar más detalles de la misma. Lo que sí ha explicado es que un año más "le daremos siempre la vuelta al plató en cada actuación (...) intentaremos como siempre no aburrir" y ha adelantado que "hay tres personas que se han quedado a las puertas del casting (...) y solo por ellas, merece la pena hacer otra edición". Rubira ha confirmado además que cada semana habrá visitas en las galas para realizar imitaciones, lo que ellos consideran verdaderas pruebas para ser concursantes en un futuro: "Con ellas realmente hacemos el casting (...) prácticamente todos los concursantes de esta edición ya habían venido de visitas".

Así concursarán los Gemeliers

Algunos de los participantes han querido también hablar en esta rueda de prensa. Mario Vaquerizo cree que el programa "es muy él" y está feliz de estar en el mismo: "Me considero un artista, aunque la gente no me lo considere (...) yo aquí quiero entretener, dejarme de política y otras cosas, quiero hacer disfrutar". Por su parte, Belinda Washington ha confesado que "llevaba ochos esperando estar aquí" y Nerea Rodríguez ha confesado que "estuve a punto de apuntarme a la edición infantil, pero me pasaba por un año". Respecto a Gemeliers, Carmen Ferreiro ha explicado que la intención no es que hagan siempre dúos, como sí sucedió en el pasado con otras parejas de concursantes: "Son un único concursante (...) pero la idea es que no hagan dúos, ya lo hemos probado y eso limita mucho el repertorio (...) podría ser que uno empiece la canción y la termine el otro". Rubira ha explicado que con este movimiento se pretende crear además "una competición interna" entre ambos.

Rueda de prena de 'Tu car ame suena 8'

¿Cuándo se emitirá?

Una de las dudas que han surgida es cuál será el día de emisión ya que 'Arusitys Prime' ocupa la noche de los viernes desde este 22 de noviembre. Carmen Ferreiro ha explicado que "no hemos pensado en ello todavía porque hay que vivir el presente" pero se ha mostrado tranquila en reubicar el talent show otro día de la semana si Alfonso Arús y su equipo se mantienen los viernes en 2020. "El programa ha ido en muchos días y siempre con éxito", ha sentenciado Ferreiro. ¿Se convertirá en el arma de Atresmedia contra 'Idol Kids', por ejemplo? ¿Será la apuesta para competir con 'GH Dúo' o el programa terminará siendo protegido de las grandes bazas de Mediaset España?

La razón por la que no ha vuelto 'Tu cara no me suena todavía'

Pese a iniciar el casting, Atresmedia y Gestmusic optaron por descartar una segunda edición de anónimos de 'Tu cara me suena'. Carmen Ferreiro ha querido también explicar la razón de este movimiento: "Había tanto nivel en la primera edición que no queríamos hacer otra temporada sin garantías que sería un éxito así". Pese a ello, la directiva ha explicado que "no es una idea desechada, en aquel momento no teníamos un buen casting y no queríamos defraudar al espectador". Sobre ello también ha hablado Tinet Rubira, que ha afirmado que en esa primera edición "tuvimos a 70 concursantes (...) hay que dejar tiempo para que surjan más".