El pastizal que Ingrid García-Jonsson debe a Broncano por no cumplir su promesa en 'El Hormiguero'

Aunque comience un nuevo curso para muchos programas de televisión, hay cosas que nunca cambian, como es la divertida enemistad entre 'La resistencia' y 'El hormiguero'. David Broncano se ha propuesto boicotear más todavía al programa de Antena 3, del modo que él vaya viendo oportuno, pero su primer intento no le ha salido como se esperaba.

Ingrid García-Jonsson, en 'El Hormiguero'

La protagonista de este intento fallido ha sido Ingrid García Jonsson, que durante el miércoles 16 de septiembre hizo doblete acudiendo a los dos programas: a 'El hormiguero' para presentar su nueva película y a 'La resistencia' porque es colaboradora habitual. Sin embargo, el espacio de Movistar+ se graba por las tardes, por lo que realmente se produjo la grabación antes de su visita al de Antena 3.

Broncano pidió a la actriz que cuando estuviese en el programa de Pablo Motos dijese tres palabras, concretamente "iridiscente", "sustrato" y "preñar"; dos en una oración y la que queda, en otra. Tras realizar algunas preguntas sobre las condiciones, la colaboradora quedó convencida de hacerlo. "Se va de aquí un militar con una misión. Ha venido una actriz y se va un marine", bromeaba el presentador.

Ahora le tiene que pagar un mes de alquiler

La actriz, que había aceptado el reto, no cumplió su promesa. "No dijiste ni una. Aquí no tiene palabra nadie", comentaba el Twitter oficial de 'La resistencia'. Al haber perdido la apuesta, la actriz tendrá que pagar el alquiler de un mes de Broncano. En caso de haberla ganado, habría sido a la inversa, con el presentador pagando el piso por un mes a García-Jonsson.