Por Beatriz Prieto |

'GH Dúo 2' sumó una nueva gala de martes el 23 de enero, en Telecinco, con Ion Aramendi a cargo del timón. Una cita en la que la organización expuso nuevos rifirrafes entre los concursantes que, al enzarzarse en directo en varias disputas con diferentes acusaciones, obligaron al presentador a lanzar un rotundo mensaje para atajar algunas de ellas.

Ion Aramendi se dirige a los concursantes de 'GH Dúo 2'

En una de las muchas disputas de la cita, Florensa aseguró de los hermanos Finito Keroseno que "no hay nada especial en vosotros más allá de que". "Es superfuerte los términos que se están utilizando aquí. Que yo sepa, a mí ni el Súper ni 'Gran Hermano' me ha venido a advertir de ninguna agresión en esta casa. Si no, me hubiesen dado un toque", replicaba Finito, con quien coincidía Aramendi al señalar que

"No hay ninguna agresión, nadie agrede. Hay enfrentamientos, desencuentros, rivalidad o no entendimiento, pero no agresión", recalcó el presentador. A pesar de que Florensa matizó que se refería a "las maneras que tienen de dirigirse a nosotros", el vasco se mostró aún más contundente para atajar ese tipo de acusaciones: "Aprovecho para decir otra cosa y esto sí que lo cerramos ya, no lo voy a explicar más veces: puede haber faltas de respeto, que las hay y las ha habido, pero, por favor, dejad de decir que hay agresividad, porque no la hay".

"No se va a permitir"

"En el momento en que haya agresividad, contad con que el programa va a actuar al respecto y no se va a permitir", recalcó Aramendi, consciente de que "la habéis cagado y decís muchas cosas que a veces no sentís". De hecho, el presentador reconoció que "ofender, faltar al respeto hasta cierto punto, es lógico en una convivencia, pero agresividad no hay", para después rematar sus palabras con un contundente "se acabó el discurso".

A estas palabras, Aramendi añadió también otro mensaje hacia los concursantes, a los que recordaba "que estáis en un concurso de convivencia en el que tenemos que tener mejor o peor relación". Por ello, el vaso les recomendó que no intentaran "echar en cara al otro cosas de fuera o del pasado", asunto que había generado alguna que otra discusión que se mostraron durante la cita.