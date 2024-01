Por Fernando S. Palenzuela |

La segunda entrega de 'GH Dúo: El debate' dedicó parte de su tiempo a los posicionamientos de los concursantes con los nominados, para descubrir quién es el favorito de la casa para abandonar el reality show. Finito, Keroseno, Mayka Rivera, Lucía Sánchez y Manu GonzálezManu González son los habitantes de Guadalix que corren peligro, pero fue el primero quien se llevó la casi unanimidad de sus compañeros.

Los concursantes de 'GH Dúo 2' abandonan los posicionamientos por el pedo de Finito

Después de ver cómo los nominados, Efrén Reyero Marta López se habían posicionado, le tocó a la pareja formada por Ana María Aldón y el segundo también se decantó por el exconcursante de ' El conquistador '. Justo cuando el manager se ponía en la cola de Finito, se escuchaba a Aldón y a Lucía Sánchez gritar al unísono:

Finito se había movido de su sitio y estaba dando vueltas, a lo que Manu González saltaba ante una audiencia que no sabía qué estaba ocurriendo: "Esto es no haber tenido educación en su vida. Se acaba de tirar un pedo aquí. Es una vergüenza". Después de esta revelación, varios de los concursantes abandonaban su posicionamiento y volvían al sofá ante el olor de la ventosidad. "Yo no me voy a quedar ahí a tragármelo, lo siento", aseguraba Sánchez. "Todo no vale", sentenciaba el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

La explicación de Finito

"Es que me puse malo, he comido mucho", se excusaba Finito mientras sus compañeros se marchaban de su lado. "He comido y tengo la barriga revoltosa y cuando hablan de mí...". Ion Aramendi trataba de confirmar lo sucedido: "¿Entonces te has tirado un pedo?". "¿Qué hago? Me lo quedo dentro y me pongo malo? Ahora me voy al baño para escuchar lo que dicen de mí". El presentador le sacaba humor al asunto ante la cara de desagrado de gran parte de los concursantes, pero las risas de Keroseno e Ivana Icardi: "Cuidado, porque un pedo puede convertirse en un arma química".