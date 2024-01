Por Beatriz Prieto |

La noche del martes 23 de enero, Telecinco emitió una nueva gala de 'GH Dúo 2' con Ion Aramendi. En ella, el programa emitió las críticas que Marta López había hecho de Ana María Aldón junto a algunos de sus compañeros, lo que finalmente dio pie a que la zamorana estallara en directo contra su compañera con varios reproches que recibieron respuesta de la aludida.

Marta López estalla en directo en 'GH Dúo 2' contra Ana María Aldón

. Yo he venido a disfrutar y es lo que estoy haciendo", se defendió Aldón de las críticas de López, tras lo cual añadió que "creo que no estoy molestando a nadie y, si en algún momento he tenido algún roce, he sabido pedir disculpas". ". Me parece que el vídeo es muy flojo después de todo lo que he dicho", confesó por su parte la zamorana, antes de señalar a la gaditana que ". Yo, que yo sepa, a ti no te he hecho ninguno. Si es así, dímelo".

"Yo sí puedo recordar alguno, pero tampoco merece la pena", replicó Aldón, provocando que su compañera la animase a compartirlos, momento en el que la gaditana le recriminó que "yo a ti no te he caído bien nunca". "Porque no me gusta como eres", se limitó a soltar López. Estas palabras animaron a Aldón a cuestionar "por qué tengo que ser yo falsa contigo", aunque admitió que "como profesional, te tenga admiración y me guste escucharte, pero no tengo por qué estar a tus pies".

Han saltado las chispas entre @MartaLopezTV y @anamariaaldono. ¿En qué team estáis?



???? Team Marta

?? Team Ana María#GHDúoMegaMartes pic.twitter.com/JbNIz2tPXa — Gran Hermano (@ghoficial) January 23, 2024

"Estoy harta de tus penas"

"¿Pero ves lo chula y prepotente que eres? Así eres conmigo y yo no te he hecho nada", le reprochó la zamorana a Aldón. Animada por Aramendi, López enumeró algunos de los desprecios de su compañera, lo que desencadenó un cruce de acusaciones sobre cosas puntuales que habían dicho la una de la otra. "¡Vale ya de hacerse la víctima y de dar pena todo el día, macho! ¡Todo el santo día con lo mismo!", estalló López, ante una tranquila Aldón que se dirigió al presentador para comentar que "está claro que hay una rivalidad fuerte".

"¡Rivalidad ninguna! ¡No tengo ninguna rivalidad contigo, ni la quiero, porque estoy harta de tus penas, porque trabajas exactamente en el mismo sitio que yo!", respondió la aludida. Además, López mencionó lo mucho que Aldón insistía en no saber "de qué va la tele": "¡Sabes lo mismo que yo, ya está bien!". "¡Y para de hacer feos a la gente, que no te he hecho nada! Y cuando lo has necesitado, te he dado un abrazo", añadió López, por lo que su compañera defendió que "yo no voy dando pena a ningún sitio. Yo soy yo aquí y donde quiera que vaya". "Depende de la hora y del día", matizó la zamorana, con ironía.