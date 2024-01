Por Beatriz Prieto |

La segunda edición 'GH Dúo' celebró una nueva gala la noche del martes 23 de enero con Ion Aramendi al frente y con Finito, Keroseno, Mayka Rivera, Lucía Sánchez y Manu González en manos de la audiencia. Por esa razón, el presentador anunció una doble salvación que protagonizaron Lucía y Manuel, al tener los porcentajes más bajos de una votación que fue cambiando durante la cita.

Los cinco nominados tras las segundas nominaciones de 'GH Dúo 2'

, inesperada a sus ojos, al contrario que para sus compañeros: "Me creía que me iban a castigar por decir que me quería ir.". "Me lo esperaba. Sabía que se merece estar aquí", confesaba Rivera, su compañera de "equipo", a quien se sumaron voces como la de Ana María Aldón Marta López para señalar lo mucho que López se merecía haber sido salvada.

López dejaba así de estar en peligro al haber contado solo con el 4% de los votos en su contra, mientras que el reparto del resto de nominados arrancaba en la gala con un 41%, un 34%, un 15% y un 6%. El programa reabrió entonces de nuevo las votaciones y, casi una hora después, Aramendi anunciaba un sorpaso entre las cifras más altas: el primero bajaba al 38%, el segundo subía al 40%, mientras que el tercero solo sumaba un punto y el cuarto se quedaba igual.

Dos bandos diferenciados

Finalmente, en los últimos minutos de la gala, el programa sorprendía al resto de nominados al reunirlos en la sala de expulsión y anunciar a un segundo salvado, González, que se libraba de seguir en manos del público al contar solo con un 5% de los votos. Mientras, la segunda cifra continuaba su ascenso al sumar tres puntos, frente al 34% del primero y la ligera subida del tercero, que marcó un 18% antes de dar la buena nueva al gaditano. Un anuncio que llegaba después de que Rivera, González, Finito y Keroseno dejaran claras sus diferencias con una más que evidente distancia entre ambas parejas.