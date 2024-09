Por Beatriz Prieto |

La noche del domingo 29 de septiembre, Telecinco celebró la cuarta cita semanal de 'Gran Hermano: El debate', a cargo de Ion Aramendi, en la que los concursantes se enfrentaron a la primera despedida de la edición: la de Elsa Mateos. Un desenlace de la votación en manos de la audiencia, entre los 19 concursantes, que despertó algunas quejas sobre lo que pudiera haber visto la audiencia, tanto por parte de la propia expulsada como de uno de sus compañeros más cercanos, Edi Insua, que el presentador no dudó en atajar.

Ion Aramendi ataja las quejas de Edi en 'Gran hermano: El deabte'

Tras deshacerse en elogios hacia Elsa después de haber podido despedirse de ella a solas,, pero me sorprende que una tía con valores y una mujer de los pies a la cabeza, sea la primera expulsada". "Edi, yo puedo entender que estéis incrédulos ante la decisión, pero", replicó Aramendi, con seriedad.

Tiempo después, el presentador recibía a Elsa en plató por primera vez, para hacer un balance inicial de su concurso. Por ese motivo, el programa emitió un resumen de algunos momentos destacados de su estancia en el reality. "Si se ve eso, digo: 'Joder, chica'", soltó Elsa, tras señalar que "están cortados cachitos" de las conversaciones, momento en el que Aramendi subrayó que "te hemos enseñado cachitos de cachitos, es un vídeo resumen para ti".

"Se ve absolutamente todo"

No obstante, el presentador no se limitó a quedarse ahí y, como en el caso de Edi, se lanzó a prevenir cualquier critica con respecto a los vídeos "porque ya nos conocemos esto". "Hay un canal veinticuatro horas que la gente ve, luego tenemos tres galas semanales, tenemos un 'Última hora' lunes y miércoles", repasó el vasco, para después señalar a Elsa que "se ven infinidad de vídeos y se ve absolutamente todo". "O sea, no es este cachito, este contexto, aquí lo dije por tal o por cual", insistió el presentador, antes de continuar con la entrevista.