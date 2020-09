Irene Ferreiro: "El final de 'Skam España' va a encantar porque es como tiene que ser"

Los fans incondicionales de 'Skam España' ya se están haciendo a la idea de despedirse de la serie que les ha acompañado durante dos años. Movistar+ pondrá fin a la ficción al término de la cuarta temporada, actualmente en emisión, y los espectadores tendrán que decir adiós a Eva, Cris, Nora, Viri y Amira.

FormulaTV ha entrevistado a Irene Ferreiro, actriz encargada de dar vida a Cris en la serie producida por Zeppelin TV, para saber de primera mano cómo vive la despedida de su personaje. Sin duda, la intérprete ha sido fundamental a la hora de construir la personalidad de la joven que ha encandilado a los seguidores y a Joana, con quien ha formado una pareja que arrasa en todas sus apariciones.

Irene Ferreiro es Cris en 'Skam España'

¿Cómo resumirías esta cuarta temporada?

Volvemos a tener una protagonista superfuerte que nos va a dar a conocer un montón de si misma, cosas que hasta ahora no habíamos podido ver. Seguiremos viendo al resto en segundo plano, seguimos viendo a las chicas, también a los chicos, y va a ser muy bonito como despedida.

Llegáis tras un parón del coronavirus y continuáis la serie como estaba planeada pero, ¿en algún momento pensasteis que quizás se descartaba todo lo grabado para manteneros en el presente?

Sí, lo pensamos y durante la cuarentena se habló mucho, no tanto nosotras las actrices como los productores. Pero mira, no sabemos ni ahora mismo qué va a pasar dentro de una semana, así que era muy difícil intentar grabar toda una temporada y que coincidiera con la realidad porque no sabíamos cuál iba a ser esa realidad. Lo más fácil y lo mejor para todos en el momento en que estamos era rebobinar y dar lo que teníamos pensado dar.

Sí, justo. Esas tramas y todas las historias de los personajes, que de alguna manera cierran pero obviamente la vida de esos personajes continúa después del final. Pero eso ya tendremos que imaginárnoslo.

¿Cuál va a ser el viaje de Cris esta temporada?

Creo que durante todas las temporadas hemos visto a Cris crecer poco a poco, evolucionar y madurar. En esta temporada pasa exactamente lo mismo, se enfrenta a retos personales, de pareja, de amistad... y vamos a ver cómo lidia con ellos y cómo sigue creciendo.

Hay una pregunta que siempre es obligatoria, ¿vamos a ver más ración de Croana?

(Risas) ¡Hombre! Habrá que continuar donde lo dejamos, ¿no? Más no te puedo decir pero cosas tiene que haber, sí o sí.

Formáis una pareja en la ficción de la que el público siempre pide más. ¿Cómo lo lleváis?

Es bonito que quieran a tu personaje y a la pareja de tu personaje, me parece precioso. Creo que Croana ha ayudado a muchas chicas y me alegra un montón poder seguir haciéndolo. Me encanta que quieran seguir viendo esa representación, ya no solo en 'Skam', sino en general en la ficción. Creo que estamos haciendo cosas muy importantes.

Cris y Joana en 'Skam España'

¿Hasta qué punto crees que influiste para que Cris fuese bisexual?

Ya en los castings sabían que Cris iba a ser bisexual. Supongo que el hecho de que yo hablara tanto del tema tuvo que ver en que yo acabara dándole vida. A nivel de trama, nosotras no influimos pero obviamente ponemos parte de nuestra personalidad y nuestras vivencias en cada personaje y creo que se nota un montón. Si otra persona hubiera hecho de Cris, sería otra Cris completamente diferente a la que tenemos ahora.

Como cada temporada está protagonizada por una de vosotras, parece que se abren cinco posibilidades de spin-off. Todas tenéis mucho que contar todavía.

Sí, yo no sé qué querrán en la cadena o la productora pero lo que teníamos pensado desde el principio era hacer cuatro temporadas y ya está, como en la original. Creo que hemos contado lo que teníamos que contar y, de momento, no nos planteamos seguir... pero tampoco nos estamos cerrando a nada.

En parte sí, porque le he cogido mucho cariño. Hemos crecido juntas en un montón de aspectos, he aprendido un montón de ella y ella, obviamente, ha sacado cosas de mí. Me da pena despedirme de ella pero creo que ya toca.

También habéis creado entre todo el equipo una gran relación de amistad. Imagino que os vais a echar mucho de menos.

Sí, muchísimo. No concibo la idea de sacar a estas personas de mi vida. Tengo muy claro que voy a ser una pesada por WhatsApp proponiendo quedadas todo el rato porque me niego. La familia que hemos construido no se va a acabar porque se acabe 'Skam'.

¿Y por qué crees que habéis encajado tan bien?

Supongo que al principio era porque estábamos viviendo esta cosa tan grande todos juntos, todos de nuevas. Creo que todos juntos hemos vivido la experiencia más grande que podíamos vivir en la corta edad que tenemos. Eso nos ha unido un montón. Luego ya, con el paso del tiempo, hemos formado un vínculo que lo dicho, no son mis amigos, son mi familia. Aunque haya movidas de vez en cuando no se va a romper.

Volviendo a Cris, da la sensación de que está un poco perdida de cara al futuro. ¿Se encontrará, ahora que tiene que enfrentarse a la EvAU?

Creo que ahora mismo Cris está creciendo más personalmente que a nivel académico y profesional. No tenemos un final muy conclusivo con lo que va a hacer Cris en su vida pero yo la veo con ganas de encontrar su vocación y espero que lo haga.

Los protagonistas de la temporada 4 de 'Skam España'

¿Crees que el final de la serie va a estar a la altura de lo que esperan los fans?

Les va a encantar. En la presentación nos pusieron la mitad del primer capítulo y lloré con esos primeros diez minutos. Y sé lo que viene al final, y sé que voy a llorar, y sé que van a llorar todos los que lo vean porque es como tiene que ser.

¿Vosotras sabíais hacia dónde iban vuestros personajes?

Durante la primera parte del rodaje de la cuarta temporada, sí. Pero es que, cuando estábamos grabándola, no sabíamos cómo iba a ser la segunda mitad porque no teníamos guiones. Justo nos cortó la cuarentena y no sabíamos nada sobre el final durante los meses de confinamiento. Cuando volvimos a grabar nos enteramos de qué iba a pasar.

¿No escribíais a Begoña Álvarez, directora de la serie, para decirle que necesitabais saberlo?

¡Claro! Le escribíamos que flipas pero se le da muy bien callarse.

La última secuencia no se grabó en la península y fue genial

Pues... no voy a dar mucho detalle porque es muy spoiler, pero la última secuencia no se grabó en la península y fue genial. Fue un viaje muy cortito, de dos días, increíble. El mejor cierre posible que podíamos darle al rodaje, a la serie en si y también a nivel personal.

¿Y de años anteriores?

Hubo un día que recuerdo con muchísimo cariño, el de la fiesta de la azotea con la que termina la segunda temporada. Hubo un momento en el que nos dejaron improvisar porque no se nos iba a oír hablar. Y dejamos de improvisar, éramos nosotros hablando entre nosotros, cogiendo comida de la mesa... en cuanto cortaron todos nos pusimos a llorar porque nos dimos cuenta de que las relaciones que estamos fingiendo tener en la ficción han ido mucho más allá.

A nivel profesional has funcionado muy bien y has tenido muchos proyectos más allá de 'Skam España'. ¿Qué próximos proyectos tienes?

De momento estoy intentando desarrollar otras facetas artísticas y ahora publico un libro. Tengo muchas ganas e ilusión y espero que a la gente le guste y me pueda conocer un poco más. Es una recopilación de textos que escribí entre 2016 y 2019, imagínate. Cuento un poco el viaje que he hecho como persona. No hablo explícitamente de la serie pero claro que hay textos dedicados a lo que he aprendido, a mi profesión y a la gente.