Hajar Brown ('Skam España'): "Amira necesita compaginar dos mundos de los que se siente parte"

El estreno de la cuarta temporada de 'Skam España' supone el comienzo del fin de la ficción de Movistar+ y Zeppelin TV. Este jueves 3 de septiembre comienzan a publicarse los primeros clips de los nuevos episodios, que toman el personaje de Amira, interpretado por Hajar Brown, como principal protagonista. Con ella se pondrá punto final a dos años de una serie que se ha caracterizado por retratar los problemas adolescentes de una forma respetuosa y sin condescendencia.

Tras abordar temáticas como el bullying, el despertar sexual, las relaciones tóxicas o el feminismo, la temporada 4 de 'Skam España' se sumerge en aspectos como la religión musulmana en un país como el nuestro. Tal y como adelanta la actriz Hajar Brown en esta entrevista para FormulaTV, Amira tendrá que aprender a conciliar dos mundos de los que ella se siente que forma parte por igual. A buen seguro el amor jugará un rol primordial, mientras las cinco protagonistas se enfrentan a la EvAU y al esperado viaje de fin de curso.

Amira es la protagonista de la temporada 4 de 'Skam España'

¿Qué podemos esperar de esta cuarta temporada con Amira?

Para empezar es la cuarta y última temporada, es el final de 'Skam'. Aparte de representar una realidad con naturalidad como hace siempre 'Skam', queremos homenajear a los fans y a nosotros mismos por este trabajo y queremos terminarlo a lo grande. Va a ser una temporada con muchas emociones, con muchas alegrías, con mucho sufrir y mucho de todo, espero que os guste a todos.

¿Qué viaje va a emprender el personaje de Amira?

Hasta ahora conocemos a Amira como un personaje muy fiel a sus valores, muy cuadriculada. Eso es lo que nos enseña aparentemente. En esta temporada la vamos a ver vulnerable, feliz, súper triste... cuando entramos en el punto de vista de cada personaje siempre acaba sorprendiéndonos. Amira sobre todo va a hacer un recorrido a su identidad.

Vamos a tocar muchísimos aspectos que hasta ahora no se han visto reflejados en televisión con justicia

Sí, Amira es musulmana, es practicante y, por una cosa u otra, la religión tiene que estar ahí porque es su forma de vida, así vive ella. Vamos a tocar muchísimos aspectos que yo creo que hasta ahora no se han visto reflejados en televisión con justicia, aquí hablo yo como musulmana. Queremos que sirva un poco de ventana hacia la gente que no es musulmana o no conoce las costumbres y nuestra forma de vida, y que mi comunidad se sienta reflejada y encuentre un sitio al que se pueda agarrar, en el que sienta representatividad.

¿Qué te impone más, la reacción de tu comunidad o la de personas que no son musulmanas?

La verdad es que me da más respeto mi comunidad, y mira que somos menos. La mayoría de fans que me siguen y están al tanto de todo lo que hago no son musulmanes, pero sé que mi comunidad está pendiente de lo que estoy haciendo y me está apoyando. Me da muchísimo miedo porque, aunque seamos una comunidad, cada uno somos súper distintos, cada uno vive su vida y su religión como puede y como sabe. Me da respeto, yo he intentado hacerlo lo mejor que puedo, a ver qué tal.

Has comentado en varias ocasiones que, cuando crecías, echabas de menos referentes en televisión o cine y al final vas a serlo tú. ¿Cómo lo llevas?

Lo llevo fatal (risas). Por un lado, estoy contenta porque la imagen que estoy construyendo de Hajar Brown es la que yo necesitaba en su día; pero por otro lado, conociéndome y sabiendo cómo soy yo, no sé si voy a estar a la altura. Me emparanoio un montón. En parte estoy súper feliz y contenta pero, a la vez, muy angustiada y con una presión increíble. Pero bueno, estoy bien, si es que soy una dramática.

Los protagonistas de 'Skam España'

En la anterior temporada ya empezamos a ver que puede haber algo entre Amira y Dani...

¿Tú crees? (Risas) En el tráiler ya se ve un poco. Es un gustazo trabajar con Lucas Nabor. Aún no he visto nada pero siento que han salido cosas súper bonitas y espero que guste. Que demos el contenido que merece y que merecemos.

Imagino que toda la temporada girará en torno a cómo se contraponen los dos mundos de Amira.

Sí, el foco de Amira es ese. Ella vive entre dos mundos, es consciente de ello y necesita compaginar y convivir en ambos porque ella se siente de los dos mundos. La idea de que no sean compatibles es algo que le chirría y contra lo que lucha, y por ello toma decisiones que le hacen reafirmar su persona.

¿Qué trabas se puede encontrar una persona como Amira para compatibilizar ambos mundos?

Lo más visual es llevar un pañuelo en una sociedad en la que se desconoce la realidad musulmana. La gente la ve distinta y, cuando te ven distinta, te tratan de forma distinta. Ese es uno de los principales obstáculos con los que vive Amira.

No me metería de lleno en un proyecto en el que no se respeta lo que pedimos los actores

Sí. Si hubiera querido ser jardinera me habrían dicho "hija, estás loca, pero dale". Pues igual con ser actriz. Al final no fue algo planeado, yo no soñaba con esto. Bueno, sí soñaba, pero en bajito y sin decírselo a nadie, porque pensaba que no iba a poder hacerlo. Pero el día que me dieron la oportunidad... Mi madre tiene como tres cuentas de Twitter en las que me alaba, fantasía pura. Y luego está mi padre, que sabe que estoy en una serie que se llama 'Skam algo' y poco más. Hay de todo en mi casa.

Tu padre prefiere no enterarse demasiado.

Sí, más que nada porque sabe cómo es su hija y sabe que es un culo inquieto. Haga lo que haga está bien.

Si en un rodaje te planteasen hacer ciertas escenas comprometidas, ¿cómo lo llevarías?

Como hasta ahora. Si desde un principio se dejan claras las cosas, todo bien. En 'Skam' he tenido la suerte de que desde el principio querían hacer las cosas bien, llevar un proyecto desde el respeto y la tolerancia y estaban abiertos a escuchar. Yo no tenía ningún problema en contarles lo que sea y, en el momento en que me sentía incómoda, tenía ahí a Begoña, a los guionistas... no he tenido ningún problema. Ya que este ha sido mi primer trabajo y todo ha sido así, espero y quiero que el resto de curros sean de la misma forma. No me metería de lleno en un proyecto en el que no se respeta y no se valora un poco lo que pedimos los actores. Ahora que la gente ya me conoce un poco estoy en otros trabajos y, de verdad, lo hablas al principio y ya está. Es un poco ver qué ofreces tú y negociar ciertas cosas, como con todo.

Póster oficial de la cuarta temporada de 'Skam España'

También llegará un momento en que quieras dejar de interpretar a una chica musulmana y quieras explorar otras vías.

Sí, en un futuro, sí. Ahora creo que es necesario y me va a tocar hacer de chica musulmana hasta que salgan más actrices, que espero que sea pronto porque hay muchos perfiles, muchas chicas distintas y muchas historias que contar siendo musulmana. Hasta no terminar todas estas historias de chicas musulmanas no quiero hacer un papel de, no sé, una profesora de Lengua en la que la religión no influye nada.

Se puede ser musulmana y feminista, te lo digo yo

Sí, yo siempre que salen personajes musulmanes o actores con nombre árabe, como hay muy poca representación, soy la primera en lanzarme y ver esas cosas. ¿Veo 'Élite'? Sí. ¿Soy súper fan porque entretiene un montón con todo ese drama y esa vida que es totalmente distinta a la que yo conozco? Sí. El personaje de Nadia que interpreta Mina El Hammani, a la que mando un beso porque hablamos siempre que podemos, es otra realidad. Es otra historia de una chica musulmana que no te digo que no haya, porque refleja la realidad de muchas chicas musulmanas que conozco de primera mano, pero ese personaje ya lo tenemos muy visto. Siempre que aparece un personaje musulmán, sobre todo con pañuelo, es para contar esa historia. Al hacer eso se generaliza y la gente piensa que es la única realidad que existe. Pero bueno, ahora tenemos a Nadia, que es una realidad, y tenemos a Amira, que es otra, y las dos son igual de válidas y correctas. Lo que tiene que haber es más diversidad en historias de musulmanas.

La presencia de Amira en 'Skam España' demuestra que, pese a los prejuicios que existen en la sociedad, es compatible ser musulmana y feminista.

Sí, se lleva haciendo desde la primera temporada con, por ejemplo, el acoso escolar que sufrió Eva, el apoyo de Amira a Cris cuando ella se abre... En la tercera ni te cuento, porque el foco es el feminismo y te enseña que, en parte, el feminismo de la protagonista nace de sus amigas y, dentro de sus amigas, está Amira, que es musulmana. Nora no tendría amigas no feministas. La tengo al lado y me lo confirma (risas). Se puede ser musulmana y feminista, te lo digo yo como musulmana y feminista.

¿En algún momento temisteis no poder retomar el rodaje por el coronavirus o que todo lo que habíais grabado hubiese que desecharlo por la naturaleza de la serie?

No te voy a mentir, con todo este tema lo primero que se me venía a la cabeza es que estuviese la gente bien. Cortamos el rodaje súper de raíz, fue súper extraño. Lo primero es la salud del equipo y de la gente que nos rodea. Ya luego las cosas fueron avanzando y la vuelta fue maravillosa. El formato que se va a hacer me parece lo más, rebobinar y hacer que no ha pasado nada es la historia que merecemos y no esta desgracia.