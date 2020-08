'Skam España' presenta la cuarta y última temporada, con Amira como protagonista

*En elaboración

Movistar+ ha celebrado este jueves la rueda de prensa de la cuarta temporada de 'Skam España', que se estrena el 3 de septiembre con el primer clip. La ficción adolescente producida por Zeppelin TV llega a su fin con los nuevos episodios, en esta ocasión protagonizados por Amira, el personaje al que da vida Hajar Brown.

En la presentación han estado presentes las protagonistas de 'Skam España', así como los directivos Begoña Álvarez, directora de la serie, y Rafael Taboada, productor ejecutivo de Movistar+. "Pensaba que iba a ser mucho más fácil de lo que ha sido porque se supone que a Amira ya la conocemos desde hace dos años", reconocía Hajar Brown. "Ha sido todo un reto, siempre he necesitado y querido referentes parecidos a mí, con mi lucha y que sea yo la que haya tenido que dar el paso, es un honor hacer una serie con esta gente", admitía.

Los protagonistas de la cuarta temporada de 'Skam España'

La presentación también ha servido para echar el cierre a la tercera temporada con Nicole Wallace y Celia Monedero, protagonistas con sus papeles de Nora y Viri respectivamente. "Disfruté muchísimo", reconocía la primera, dejando entrever que en la cuarta "ya no nos toca sufrir a nosotras". "No quiero alejarme nunca de este equipo", admitía la segunda.

Irene Ferreiro ha indicado que "Cris ha evolucionado un montón y le toca seguir evolucionando. Se va a enfrenar a retos tanto de amistad como de pareja que a ver cómo resuelve". "Cuando empecé me preguntaron qué quería ver en una serie y yo dije que bisexualidad y mujeres fuertes, y me lo han dado todo", presumía orgullosa. Tamara Ronchese, por su parte, ha recordado que "fue muy, muy loco" su llegada a la serie. Alba Planas, en remoto desde el rodaje de su próxima película, indicaba que la serie les ha ayudado a construir sus carreras profesionales. "Eva va a seguir pasándoselo súper bien, va a recuperar un poco a la Eva de la primera temporada y la va a liar un poco", insinuaba, "la va a liar diferente, quizás no tanto".

Convertidas en referentes feministas

En la rueda de prensa se ha puesto en valor el III Premio CIMA TV que recibió 'Skam España'. "El mejor premio que nos podían haber dado era ese", decía Nicole Wallace en nombre de sus compañeros. "Nos sentimos felices de que la asociación de mujeres cineastas se hayan fijado en una serie como esta, porque hemos puesto el foco en temas como la toxicidad de las relaciones. Nuestras chicas tienen un mensaje feminista, de sororidad y de empatía", explicaba la directora Begoña Álvarez.

"Somos un grupo muy pequeño de personas haciendo algo muy grande, ver cómo hemos ido creciendo y cómo ellas han crecido de manera literal, es una satisfacción porque lo que se cuenta es muy bonito y muy importante", resumía Álvarez. "'Skam' es una serie real sobre los adolescentes que se acerca con respecto a su realidad", explicaba Rafa Taboada.

Espíritu de "rebobinar"

Sobre la irrupción del coronavirus, los actores han protagonizado un vídeo explicando que la serie vuelve "como siempre" y con un espíritu de "rebobinar" en el tiempo como si no hubiera habido una pandemia. "La pandemia nos ha quitado muchas cosas a todos y creíamos que 'Skam' podría ser un reducto de marcha atrás para ver todo lo que una generación se ha perdido", argumentaba Taboada.

"Te has perdido muchas cosas y no queremos que te pierdas también esto", indicaban los actores, en referencia a que los hechos ya no ocurrirán "a tiempo real" y se reflejará la EvAU y el final de curso. "Nos alimentamos mucho de los fans y de los actores y creemos que se han perdido tanto que no era justo que se perdieran también esto, aunque ya no sea tiempo de Ramadán, por ejemplo", aclaraba Begoña Álvarez. "En todas las temporadas hay sorpresas", ha insinuado Taboada al ser cuestionado sobre el posible regreso de algún personaje de temporadas anteriores.

Los chicos de 'Skam España'

El evento también ha contado con el resto del reparto de 'Skam España' a través de conexión remota. Dani, el personaje de Lucas Nabor, ganará mucho peso en la cuarta temporada. "Le van a pasar cosas que van a hacer que tenga las emociones a flor de piel, veremos a un Dani más gracioso y sensible", explicaba el actor.

Fernando Lindez, actor que da vida a Alejandro, también ha adelantado sus novedades: "El personaje ha evolucionado muchísimo. Al principio estaba más preocupado por su apariencia y condicionado por el liderazgo que tenía y su evolución de adolescente a joven maduro que muestra su sensibilidad y sencillez va a ser muy interesante".

"La primera temporada fue verlo todo desde una ventanita, nos tenían escondiditos, y cuando salimos el apoyo de los fans fue increíble", recordaba Alejandro Reina, intérprete de Lucas. "Con todo lo que pasó se quedó muy a medias la serie y que ahora podamos verlo es un regalo", añadía.

El futuro de las chicas de 'Skam'

Las actrices, empezando por Nicole, se imaginaban el futuro de sus personajes: "Me gustaría ver a Nora currando de periodista en Nueva York o en algún sitio de Estados Unidos, muy segura de si misma, tranquila y feliz". Celia, por su parte, desea ver a Viri "queriéndose y disfrutando, haciendo la carrera que le gusta y no moviéndose por el dinero". "Me molaría que Cris encontrase su vocación y que hubiera boda", terciaba Irene. Por último, Hajar se mostraba confiada: "Amira no me preocupa mucho porque, si va siempre con esa fuerza con la que va, le va a ir bien". "Y que sigamos todas juntas", concluía Nicole Wallace.

"Hay mucha gente con ganas de una quinta temporada", admitía Taboada. "Cuatro temporadas era lo perfecto y la historia cierra. Todo lo que venga detrás ya habrá tiempo para decidirlo, pero el viaje de 'Skam' termina en esta temporada", aseguraba. "También es verdad que según abrimos personajes y profundizas vas abriendo nuevos melones y nuestra parte fan no quiere que se acabe esto", terciaba Begoña Álvarez.