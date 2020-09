'Skam España': Un impactante suceso para Amira marca el estreno de la temporada 4

La cuarta y última temporada de 'Skam España' ya es un hecho. Tras la publicación de varios clips desde el pasado 3 de septiembre, ha sido este domingo 6 cuando los espectadores de Movistar+ han podido descubrir el inicio de la historia de Amira, la que será la gran protagonista de esta tanda. La plataforma de pago ha publicado el primer episodio completo de la serie de Zeppelin TV en el que además se pone el foco en otro personaje y es que si en la tercera temporada la historia de Viri se contó en exclusiva en Movistar+, esta vez se hablará de otros protagonistas de la ficción de los que hasta ahora desconocíamos su historia al completo y sí, se hará en exclusiva en la plataforma de pago de Telefónica.

Amira en 'SKAM España' (4x01)

La nueva vida de Alejandro

De esta forma, con el paso de los episodios la historia de todo el grupo de completará poniendo el foco en otros personajes como pueden ser Hugo, Dilan o Alejandro. Precisamente, este último es el otro gran protagonista del 4x01 y es que a lo largo del episodio descubrimos un poco más sobre su vida y nos damos cuenta que ha madurado mucho este tiempo. Poco tiene que ver con ese Alejandro inmaduro que conocimos en la tanda anterior; un cambio vital que posiblemente llega después haberse ido a vivir al extranjero y es que tal y como descubrimos, está trabajando en Londres.

Nora y Alejandro en 'SKAM España' (4x01)

Pero, ¿entonces no ha vuelto con Nora? Aunque para todos es evidente, la chica no duda en negarlo constantemente pero todo cambia cuando por sorpresa, y en mitad de una fiesta, Alejandro se presenta en Madrid dispuesto a reencontrarse con su exnovia; quiere volver a tenerla cerca como sea. Esta, totalmente impactada no duda en abrazarle y tras unos primeros minutos ambos se acaban fundiendo en un apasionado beso que evidencia que sí, el amor entre ellos va a ser protagonista en su relación esta temporada. Ha llegado el momento que Nora avance e inicie esa nueva vida que tanto merece tras todo lo sufrido.

La verdadera Amira

Pero más allá de Alejandro, en este primer episodio se habla y mucho de Amira, a la que descubrimos como una chica tímida, insegura y buscando todavía su sitio en el mundo. Un carácter que si bien hasta ahora no se había mostrado por completo, en esta temporada está claro que conoceremos. Sabremos más de su carácter y también de su otra vida en el barrio, con otras chicas musulmanas como ella y es que en este episodio descubrimos cómo son las otras mujeres con las que la protagonista comparte su vida a día de hoy. ¿Llegarán a conocerse los dos grupos de amigos de esta? Parece claro que sí.

Amira en 'SKAM España' (4x01)

Mientras charla con ellas, parece que Amira se da cuenta que posiblemente tiene mucho más en común con estas que con las chicas que nosotros conocemos. ¿Tiene sentido salir de fiesta con ella si no bebe como el resto? ¿Por qué debería aceptar siempre ese tipo de planes si realmente no le gustan? Son solo algunas de las dudas que ella se plantea en este episodio y que posiblemente vertebrarán su historia a lo largo de la temporada. Precisamente, es en la última fiesta que viven cuando ella se da cuenta que no tiene demasiado sentido estar allí, ya que está de todo menos cómoda.

El atraco en plena calle

Por ello, y en mitad de la noche decide marcharse. Lo hace sola ya que Cris, que le había prometido acompañarla, todavía no quiere irse. ¿El problema? En su vuelta a casa, en mitad de la calle, un ladrón acaba atracándola aprovechando que está sola e indefensa. En ese impactante momento descubrimos a una Amira vulnerable, con miedo y totalmente rota. Lo vemos en ese momento y minutos después, cuando tras una llamada de auxilio a su padre, este le recrimina estar sola allí a esa hora. ¿Ha llegado entonces el momento de cambiar?