Irene Montero vuelve a dar positivo en coronavirus y lo anuncia en 'Sábado Deluxe'

Irene Montero ha vuelto a dar positivo por coronavirus, como ha explicado en una conexión en directo desde su hogar a 'Sábado deluxe'. La Ministra de Igualdad fue una de las primeras personas en España en someterse a la prueba del COVID-19 y dar positivo, como ella misma anunció a través de su cuenta de Twitter, donde afirmó que sus síntomas eran leves y que se encontraba bien.

Tras conocer el resultado de su segunda prueba, la Ministra ha reiterado que se encuentra "perfectamente" y que ha tenido "suerte" porque sus síntomas han sido muy leves. Aun así, Montero deberá seguir cumpliendo con la cuarentena una semana más para evitar contagiar el virus, tal y como indican las autoridades sanitarias.

En relación con su caso, Montero ha querido lanzar un mensaje para reivindicar la importancia del confinamiento, ya que existe la posibilidad de ser portador del virus sin desarrollar ningún síntoma pero con el riesgo de transmitirlo a otros: "Hay muchas personas que podemos estar con el virus en nuestro organismo, pero no tenemos síntomas, no nos damos cuenta (...) y lo importante es que te quedes en casa para no contagiar a nadie".

Agradece la labor de los medios de comunicación

Jorge Javier Vázquez ha interrumpido durante unos segundos a Montero para disculparse por no poder mirarla de frente mientras la entrevistaba debido a que el televisor donde se proyectaba la conexión vía Skype con la Ministra estaba torcido. El presentador ha explicado que esto se debe al plan de contingencia por el coronavirus que ha tomado Mediaset: "Estamos aquí con servicios mínimos. Es lo más parecido a un tiempo de guerra".

La Ministra de Igualdad ha querido agradecer entonces la labor de los medios de comunicación durante la emergencia sanitaria. "Creo que desde los servicios de información a los servicios de entretenimiento están siendo fundamentales para muchísimas personas que a lo mejor la televisión es la única compañía que tienen estos días", ha manifestado Irene Montero, que también dio las gracias por su trabajo al personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, al sector de la alimentación y a todos los que "están haciendo que este país funcione".