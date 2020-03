Toni Cantó, por el positivo de coronavirus de Irene Montero: "Hermana, yo sí te contagio"

Desde que Irene Montero ha confirmado haber dado positivo en coronavirus y tras las múltiples críticas al Gobierno de España por haber permitido que se celebrase la manifestación del 8M; son muchos los que están comentando la noticia del contagio de la Ministra de Igualdad. Sin ir más lejos, les Corts Valencianes han celebrado el jueves 12 de marzo un pleno centrado en el coronavirus donde ha estado presente Toni Cantó, diputado de Ciudadanos, y el caso de Montero no ha pasado desapercibido.

Toni Cantó

Cantó ha querido denunciar en el pleno que el Consell y el Gobierno de España "no están diciendo la verdad" y critica que no se admita "la gravedad de lo que pasa", catalogando como "amoral" lo que está haciendo el gobierno del PSOE y Podemos. Sin embargo, el momento más destacado de su discurso ha sido cuando ha hablado del positivo de coronavirus de Montero modificando el eslogan feminista de "Hermana, yo sí te creo" por "Hermana, yo sí te contagio". Como era de esperar, esto no ha gustado a muchos de los diputados presentes, y tanto la vicepresidenta Mónica Oltra como el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau y los de Unidas Podemos han abandonado el hemiciclo.

Toni Cantó se disculpa: "Lo hago para defenderla"

En su siguiente intervención y tras ver el revuelo provocado por sus palabras, Cantó ha querido "pedir disculpas porque se han interpretado mal mis palabras sobre la ministra Montero". Recordando que a los asistentes a la manifestación del 8M de Ciudadanos "se les echó", asegura: "Cuando nombro a la señora Irene Montero lo hago para defenderla. No fue consciente de que había un problema de sanidad grave que debía haber impedido las que hubiera manifestaciones en la calle".

Eduardo Inda, en 'AR': "El karma se ha vuelto sobre ella"

Eduardo Inda, en 'El programa de Ana Rosa'

En 'El programa de Ana Rosa', Eduardo Inda también ha pronunciado unas desafortunadas palabras sobre la Ministra de Igualdad: "El karma se ha vuelto sobre ella. Esta persona es la irresponsable que mantuvo la manifestación del 8M". Tras este comentario, Ana Rosa Quintana le ha llamado la atención diciendo que no pueden "machacar a la gente enferma".