Por Redacción |

Hay un programa de entrevistas que pocas estrellas rechazan. 'El hormiguero' se ha convertido en uno de los mayores escaparates televisivos para todos aquellos artistas intérpretes o deportistas con algo que promocionar. No es raro que vayan incluso políticos, aunque no todos han recibido la invitación, como es el caso de Irene Montero.

Irene Montero

La política de Podemos ha reconocido en su entrevista en "Animales Humanos" que nunca se ha sentado en el formato de Atresmedia porque no se lo han propuesto:, desvelaba. Le preguntaban poco después que ahora que se acercan elecciones podría ser un buen momento: "Tengo que ir a hablar con Pablo Motos. Hasta ahora nunca he dicho que no a enfrentarme a ninguno de estos retos, porque creo que me pueden permitir que se escuche nuestra forma de ver las cosas, pero, expresaba Montero.

La exministra aprovechaba para reflexionar sobre 'El hormiguero': "Supongo que la gente que ve a Pablo Motos piensa como él, o parecido, pero a lo mejor puedes ayudar a hacer algunas reflexiones y mostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera. También depende de cuál es la actitud de dónde vas, porque puede ser honesta de 'vamos a intentar poner nuestros puntos de vista' y, en otras, el objeto es 'traer al punchingball y vamos a golpearle"

Políticos invitados

Ha ya unos años que varios políticos se dejan ver de vez en cuando por el formato estrella de Antena 3. Especialmente en campaña electoral han acudido algunos de los candidatos, como Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo ante las elecciones generales de verano. Además, han acudido líderes como Albert Rivera o Santiago Abascal y figuras de años atrás como Alfonso Guerra.