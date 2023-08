Por Beatriz Prieto |

La tarde del martes 8 de agosto, 'En boca de todos' contó con la intervención de Pol Sánchez, un streamer conocido como "El Palancuela" que se lucra en Twitch emitiendo en directo sus robos en distintas tiendas y establecimientos. Un comportamiento que Nacho Abad no se cortó en criticar durante la videollamada con el joven, cuyas faltas de respeto colmaron la paciencia del presentador, que cortó la conexión.

Nacho Abad corta la entrevista con streamer en 'En boca de todos'

El programa emitió un fragmento en el que mostraban algunos de los vídeos de Sánchez que, lejos de parecer avergonzado, soltó varias carcajadas., reconocía Abad tras saludar al invitado, el cual admitía sin tapujos recibir "mucho dinero" por grabarse robando en los establecimientos o haciendo "sinpas" y. "¿Si ahora voy yo a tu casa y te robo, te parece bien?'', planteó el manchego.

"Eso es distinto. Yo robo a comercios a los que no pasa nada porque les robe algo", argumentaba el streamer, a quien Abad reprochó que robase a gente "que se esfuerza todos los días por trabajar de forma legal". "Pues que se sigan esforzando", replicaba Sánchez, para después recalcar que "vivo como un rey" gracias a Twitch. "Eso es lo que me preocupa, que haya gente que pague para que hagas esto. Pero que tú te prestes a esto...", criticó Abad, a lo que añadió que "lo que tú haces es cometer delitos y, por lo tanto, eres un delincuente", algo de lo que Sánchez reconocía ser consciente.

"La pretensión era echarle una mano"

Los colaboradores se sumaron a las críticas del presentador, en medio de las réplicas altivas del invitado: "¡Que me paguen dinerito! Voy a la cárcel y salgo con paguita". "Me parece deleznable lo que haces", respondió Abad, quien tachó a Sánchez de "amoral". "No, soy el mejor. Soy la leyenda de España", soltaba el invitado, al que los colaboradores tacharon de "bufón" o "payaso". Abad dio paso a la abogada Paloma Zorrilla, la cual reiteró que Sánchez cometía delitos y la Justicia se lo haría pagar tarde o temprano: "Este chaval está muy contento y se cree muy listo, pero yo creo que es un pardillo porque está jugando con su futuro".

Fue entonces cuando Abad quiso saber "cuántos días has estado en una celda" y recibía un "¡me coméis los huevos todos a mí!" como respuesta. "Mira, hasta luego, chico. Adiós. Yo con tontos como tú, no quiero hablar. Fuera. Quitádmelo de aquí, por Dios, quitádmelo de aquí', reaccionó Abad al momento, dando por concluida la entrevista, la cual había sido concertada con "la vana esperanza de hacerle reflexionar". "Incluso, chico, queríamos ofrecerte ayuda psicológica, porque tienes una estructura mental desastrosa, penosa. Este chaval va a acabar con sus huesos en la cárcel y de verdad que la pretensión era intentar echarle una mano", explicó el manchego.