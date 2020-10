Ayuso, tensa ante las preguntas de Silvia Intxaurrondo en Telemadrid: "Eso no se le pregunta a una presidenta"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, concedió este domingo 25 de octubre una entrevista a la periodista Silvia Intxaurrondo en Telemadrid tras el anuncio de la declaración de un nuevo Estado de Alarma del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. La intención del Ejecutivo es que este se prolongue hasta el próximo mes de mayo, una decisión de la que se habló con la presidenta en el espacio informativo madrileño. Paralelamente, esta también se pronunció acerca del nuevo hospital de emergencias de Valdebebas que ultima ya su inauguración tres meses después del inicio de su construcción.

Silvia Intxaurrondo e Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid

La política afirmó que el próximo sábado 31 de octubre el hospital estará inaugurado pero sorprendentemente no supo explicar cómo se gestionará la contratación del personal que trabajará en el mismo. La presentadora del 'Telenoticias Fin de semana' de la cadena autonómica madrileña preguntó a la presidenta directamente que cuantos sanitarios había contratado para ese hospital, a lo que Ayuso replicó afirmando que "estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo ahora mismo es el refuerzo que venga de otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital tenga ya todo dispuesto". Una respuesta que evidentemente no convenció a Intxaurrondo, que no dudó en volver a preguntar ya que no tenía demasiado sentido que la Comunidad haya optado por reorganizar al personal existente a día de hoy y no haya contratado a nuevos efectivos para ese nuevo centro médico.

"Entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros hospitales", preguntó la periodista, mientras Ayuso seguía insistiendo en que "no iba a faltar nada" y definiendo esta estrategia como "una muy buena noticia". "Lo que está haciendo la Comunidad de Madrid son las contrataciones, eligiendo el material y haciendo todo lo que se necesita (...) al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni ningún tipo de personal", siguió insistiendo la política popular. Algo que siguió desconcertando a la periodista encargada de la entrevista, que no dudó en volver a preguntarle por la situación en la que podrían quedar otros hospitales de la Comunidad de Madrid; poniendo así sobre la mesa que esos hospitales podrían quedar desasistidos, especialmente teniendo en cuenta la presión a la que están sometidos a día de hoy.

"Creo que eso a mí no me compete"

"Lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda. No va a faltar nada. Es decir, es una muy buena noticia que Madrid tenga un nuevo hospital con mil camas y va a tener casi tantas UCIS como las que tiene casi una provincia entera", respondió entonces Ayuso, algo que siguió sin convencer a Silvia Intxaurrondo, que volvió a replicar. En ese momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid intentó esquivar definitivamente el tema, afirmando que "yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material. Creo que eso a mí no me compete".

"No he de bajar a esa letra pequeña"

Pero la cosa no quedó ahí, y es que Ayuso afirmó tajante que "a mí lo que me compete es haberle dicho a la Consejería de Sanidad que creemos que debía haber un hospital en ese lugar (...) y la proeza de haberlo construido en tres meses". "No he de bajar a esa letra pequeña, como comprenderá", ha sentenciado, añadiendo que estas "son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico, normalmente". Una respuesta que no ha convencido a muchos espectadores, que inundaron las redes sociales criticando las afirmaciones de Ayuso y su gestión al frente de la crisis del coronavirus en Madrid.