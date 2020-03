Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, da positivo en coronavirus

*En elaboración

Isabel Díaz Ayuso

En el mensaje en vídeo publicado por Ayuso, la política dice: "Esta semana me hice las pruebas del COVID-19 y dieron negativas. Estuve trabajando con total normalidad estos días, pero he empezado con los síntomas de siempre de la alergia. Ayer, después de una entrevista repetí las pruebas, para así cuidar de mi entorno laboral y en este caso di positivo. Pero me encuentro con total normalidad, y en realidad, en el 80% de los casos, quienes pasemos por el COVID-19, que vamos a ser la mayoría, nos encontraremos relativamente bien. Hay que cuidar a las personas vulnerables. Lo que siempre decimos, aquellas con patologías previas y a los mayores. Voy a seguir trabajando, como siempre, aislada, pero al frente del dispositivo que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid para estar todo el tiempo informando. Acerca de qué esta pasando y cómo ir mejorando poco a poco los servicios. Lo primero, y más importante es la salud y la vida. Así que cuidad de vuestros mayores y protegeros".

Pedro Sánchez da negativo en el test

El positivo de Díaz Ayuso se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya dado negativo en un nuevo test al que se ha sometido. Esta nueva prueba se le realizó después de que su mujer, Begoña Gómez, sí diese positivo en esta enfermedad. De esta forma, el Gobierno quiso asegurarse que el presidente no se había visto contagiado por la enfermedad. Fue el segundo test al que se sometía el político socialista y es que días antes todo el Ejecutivo al completo se tuvo que realizar las pruebas tras el positivo de Irene Montero, Ministra de Igualdad.