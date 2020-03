'El Señor de los Anillos' de Amazon suspende su rodaje en Nueva Zelanda por el coronavirus

A pesar de contar con tan solo ocho casos de infección de coronavirus, Nueva Zelanda ha aplicado las "restricciones fronterizas más duras" del mundo, como recoge Sky. La más notoria de esas medidas es el aislamiento obligatorio de catorce días para todo aquel que entre en el país oceánico, cuya industria, al igual que está sucediendo en el resto de territorios, sufrirá un importante varapalo durante las próximas semanas. En lo respectivo al audiovisual, uno de los negocios más destacados que había atraído Nueva Zelanda era el rodaje de 'El Señor de los Anillos' de Amazon, que ha tenido que detener las cámaras ante las restricciones motivadas por el COVID-19.

Sam en "El retorno del rey"

Al igual que otras docenas de series, a la producción de Prime Video no le ha quedado otra que paralizar su grabación ante las medidas de prevención aplicadas ante la amenaza del coronavirus. En el caso de la ambiciosa inmersión en el mundo de Tolkien, esa suspensión afecta a alrededor de 800 trabajadores implicados en la producción, como informa The Hollywood Reporter, que no han podido retomar sus labores este lunes 16 de marzo.

En principio, esta detención se extenderá a lo largo de dos semanas, pero todavía no hay una fecha establecida de regreso al trabajo. No obstante, ninguno de los numerosos participantes en la producción habría dado positivo en coronavirus, por lo que se trata de una decisión preventiva, con el objetivo de "reducir la densidad de población en nuestras comunidades y actividades diarias, para ayudar a reducir la propagación del virus", como reza el comunicado.

La parálisis de la ficción televisiva

'El Señor de los Anillos' todavía no contaba con una fecha de estreno en Amazon, pero estaba previsto que se lanzara en algún momento de 2021. Este revés podría implicar un retraso en su llegada, como sucederá con toda probabilidad con otras series que han tenido que congelar sus respectivos rodajes por la misma razón, como 'Atlanta' o 'Stranger Things', u otras que han pospuesto el inicio de su grabación, como 'Euphoria' o 'Muñeca rusa'.