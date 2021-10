La guerra interna en la familia Pantoja continúa tras la polémica boda de Anabel con Omar Sánchez y el fallecimiento de doña Ana, la matriarca del clan. Kiko Rivera, que antes del enlace de la pareja dejaba de seguir a la "sobrinísima" en redes sociales sin dar explicación alguna, ha roto su silencio para hablar con Paloma García-Pelayo y desvelar los motivos del último enfado con su prima.

Kiko Rivera acude a Cantora tras el fallecimiento de doña Ana

La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha contado con todo lujo de detalles la llamada que ha tenido con el hijo de Isabel Pantoja. La periodista ha explicado que "Kiko directamente lo que me contestó es que Anabel le dice 'no vayas a Cantora, he hablado con tu madre'". La periodista ha aclarado que, según el DJ, la recién casada aconsejaba a su primo que no fuera a la finca porque "no le van a abrir la puerta".

"Al recibir la noticia de que su abuela ha fallecido se viene abajo y tiene la necesidad de estar en Cantora", continúa narrando García-Pelayo, a lo que añade que, el hijo de la tonadillera "no se esperaba el consejo de Anabel". La también escritora ha concluido diciendo que "Raquel Bollo le insiste en ir, le dice que es dónde tiene que estar y que su sitio está ahí". Según la periodista, el enfado de Rivera con su prima se desata tras llegar a la finca y darse cuenta de que "lo que había dicho su prima no era verdad", ya que "allí se sintió bien".

La conversación entre madre e hijo

Kiko Rivera, abatido por la muerte de Doña Ana, decidió no acudir a la boda de su prima y pasar el fin de semana en casa con su mujer Irene Rosales y sus hijas. Cada vez más molesto con la situación, el DJ lanzó varios mensajes en sus redes sociales, entre ellos la promoción de un nuevo proyecto musical, algo que fue muy criticado por sus seguidores y colaboradores.

Según Pepe del Real, la cantante llamó a su hijo para hacerle saber que en ningún momento le dijo a su sobrina que no quería que "su pequeño del alma" fuera a Cantora. El colaborador ha añadido que "Kiko cree que su prima boicoteó el reencuentro con su madre" y que "Anabel no fue clara en el mensaje que le dio en Canarias".