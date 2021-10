La relación entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja no pasa por su mejor momento. Después de que el DJ no acudiera a la boda de su prima en La Graciosa, parece que el hijo de Isabel Pantoja ya no querría mantener el mismo trato que tenía antes. Este cambio de actitud estaría provocado, al parecer, por una traición que la colaboradora de 'Sálvame' le habría hecho a Rivera.

Anabel Pantoja y Kiko Rivera

El encargado de desvelar esta información fue Kiko Matamoros en 'Viva la vida'. Según explicó el colaborador, la sobrina de la tonadillera mandó un mensaje a su primo en el que le decía que no vaya a Cantora porque "no iba ser bien recibido" después de la muerte de doña Ana. De esta manera, y según confirmó Matamoros, sería la propia Isabel Pantoja la que habría llamado a su sobrina para que trasladase el recado a Kiko RIvera. "La única que está en contacto con la familia es Anabel Pantoja", confirmó el colaborador.

A pesar del mensaje que recibió, Kiko Rivera sí acudió finalmente a la famosa finca. Según desvelaron en el espacio de Cuarzo producciones, la responsable de que se produjera este encuentro sería Raquel Bollo. La sevillana también se pudo en contacto con el DJ para animarle a que diera el paso: "Tienes que ver a tu madre y que no te pese hacerlo", detalló Matamoros.

¿Nuevo enfrentamiento televisivo?

No es la primera vez que Anabel Pantoja y Kiko Rivera hacen público su distanciamiento. De hecho, ambos protagonizaron un tenso 'Sábado deluxe' en el que el artista reprochaba a su prima que no hubiera visto algunas de las pruebas que demostrarían sus motivos para estar enfadado con su madre. Además, la colaboradora también entró en el formato de La Fábrica de la Tele y aseguró que no recibió una felicitación de Rivera por su boda. ¿Volverán a sentarse juntos en un plató de televisión para resolver sus diferencias?